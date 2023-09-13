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Iphone للمرة الأولى يُصنع خارج الصين

9/13/2023 2:17:37 PM
(MENAFN- Al Watan) منذ أن بدأت آبل في إنتاج هواتفها الذكية ((آيفون)) دائما كانت تحمل علامة ((صنع في الصين))، تلك الكتابة في أسفل ظهر الجهاز وعلى العلبة.. شعار تصميم الجهاز في الولايات المتحدة الأمريكية وتجميعه في الصين، ولكن للمرة الأولى في تاريخ آبل، ومع نزول iPhone 15، لن تكون كل الأجهزة مُصنعة في الصين، حيث ستحمل العديد من أجهزة آيفون علامة ((صنع في الهند)).
وبحسب تقرير عن ((بلومبرغ))، تعتزم آبل طرح أجهزة ((آيفون 15)) المُصنعة في الهند بالأسواق العالمية مع دفعتها الأولى نهاية سبتمبر الجاري، جنبا إلى جنب مع الأجهزة المُصنعة في الصين.
خطة أمريكية
ستخرج الأجهزة المُصنعة في الهند من مصنع ((فوكس كون)) في جنوب ولاية تاميل نادو الهندية، وهي خطة أمريكية في إطار توسيع قاعدة مصنعيها، لتجنيب أجهزتها أي خلافات مستقبلية مع الصين، قد تؤدي لتضييق الخناق على صناعة ((آيفون)).
وذهبت بعض التقارير الصحفية إلى أنه قد تتأخر دفعة الهواتف قليلا في التوصيل للمشترين بسبب بعض المشكلات اللوجستية، التي تسعى آبل لحلها في الهند من أجل ضمان انسيابية عمليات التوصيل السريع للأجهزة إلى زبائنها، وهي المشكلات التي حلت آبل أغلبها، بعدما كانت سببا في تعطيل توصيل ((آيفون 14)) للمشترين، وكانت بعض من القطع تحمل ((صنع في الهند)).
وسيكون التوسع في إنتاج الهواتف الذكية في الهند، وبصفة خاصة أجهزة ((آيفون))، داعما كبيرا للاقتصاد الهندي والاستثمار المتنامي، الذي يشجع عليه ويدفعه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. كما سيوفر المزيد من فرص العمل داخل شبه الجزيرة الهندية.
تردد الشائعات
قد ترددت الشائعات في الآونة الأخيرة حول أن بكين تسعى لتضييق الخناق على أجهزة آبل في الصين، بعدما وصلت تعليمات لبعض المسؤولين الحكوميين فيها بمنع استخدام ((آيفون)) في المؤسسات الحكومية، بدعوى وجود ثغرات أمنية بها وشبهة تجسس، وهو الأمر الذي نفته الحكومة الصينية بتصريحات نقلتها وكالات الأنباء العالمية، حيث قالت وزارة الخارجية الصينية إن الصين لم تفرض حظرا على شراء أو استخدام هواتف أجنبية، وبصفة خاصة أجهزة آبل (آيفون).
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في إفادة صحفية دورية لدى سؤالها عن التقارير: ((لم تصدر الصين أي قوانين أو لوائح أو وثائق إرشادية تحظر شراء واستخدام هواتف من أنواع أجنبية مثل هواتف آبل)).
وأضافت: ((تولي الحكومة الصينية أهمية كبيرة إلى المعلومات والأمن الإلكتروني، وتعامل الشركات المحلية والأجنبية على حد السواء)).

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