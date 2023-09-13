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البريكي رئيسا لشرورة

9/13/2023 2:17:37 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتمد وكيل وزارة الشؤون الرياضية والشباب، عبدالعزيز المسعد، مجلس إدارة نادي شرورة الرياضي برئاسة تركي البريكي لـ4 سنوات. وضمت الإدارة الجديدة جمعان البريكي نائبًا للرئيس، وعضوية: سالم الصيعري، وعمر الصيعري، ومحسن الصيعري، وعبدالله الصيعري، وعلي الصيعري، ومحمد الكثيري.
وشكر البريكي لأعضاء الجمعية العمومية الثقة، مؤكدًا ‏حرص إدارته على تحقيق آمال شرورة.

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