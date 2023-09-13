البريكي رئيسا لشرورة

البريكي رئيسا لشرورة
التاريخ
9/13/2023 2:17:37 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتمد وكيل وزارة الشؤون الرياضية والشباب، عبدالعزيز المسعد، مجلس إدارة نادي شرورة الرياضي برئاسة تركي البريكي لـ4 سنوات. وضمت الإدارة الجديدة جمعان البريكي نائبًا للرئيس، وعضوية: سالم الصيعري، وعمر الصيعري، ومحسن الصيعري، وعبدالله الصيعري، وعلي الصيعري، ومحمد الكثيري.
وشكر البريكي لأعضاء الجمعية العمومية الثقة، مؤكدًا حرص إدارته على تحقيق آمال شرورة.
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