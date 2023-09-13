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الشورى يطالب بدراسة مخاطر وتهديدات الذكاء الاصطناعي

9/13/2023 2:17:37 PM
(MENAFN- Al Watan) طالب عضو الشورى سعد العتيبي الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بدراسة المخاطر والتهديدات المستقبلية لتقنيات الذكاء الاصطناعي على وسائل الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، ووضع المعالجات اللازمة لذلك، مشيرا إلى أهمية صناعة مسارات تختص بالتعليم الإعلامي بجميع صوره وأنواعه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
من جهته، أكد عضو الشورى عبدالله بن عيفان أهمية أن ينصب اهتمام الهيئة على صياغة معايير كافية، لضمان جودة المحتوى الإعلامي، وأن تسعى جاهدة لتقديم ما يرتقي بذائقة المجتمع السعودي وتفكيره، وتنقية مصادر التأثير عليه بشكل مدروس.
حوكمة القطاع غير الربحي
في سياق مختلف، طالب مجلس الشورى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لوضع خطة من أجل التوسع في الترخيص لإنشاء مراكز الأحياء، مع العمل على تطوير وحوكمة برامجها ومبادراتها المجتمعية. وأكد في قراره أن على المركز بناء شراكات فعالة مع الجامعات ومراكز الأبحاث، لإجراء دراسات على القطاع غير الربحي.
كما أكد المجلس في القرار نفسه أن على المركز العمل على زيادة حوكمة القطاع غير الربحي، والعمل مع الجهات ذات العلاقة على توضيح الأدوار فيما يخص التنظيم والإشراف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ودعا مجلس الشورى المركز، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى سرعة استكمال نقل الإشراف المالي والإداري على منصات جمع التبرعات لصلاحياته، مطالبا في قراره بدعم المركز، لتفعيل السجل التجاري الموحد للتراخيص، ومواءمة الأنظمة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة.
كما طالب المجلس المركز بالإسراع إلى إطلاق إستراتيجيته الوطنية للقطاع غير الربحي.
وأكد المجلس في قراره أن على المركز، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تعزيز الإسهام الدولي للجمعيات والمنظمات غير الربحية، وبما يخدم المصالح الخارجية للمملكة، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور متعب المطيري، وتبنت اللجنة مضمونها.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة، طالب المجلس بتمكين المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة من استيفاء متطلبات جلسات مراجعة الأداء للأجهزة العامة.
حصر فرص تصدير المنتجات
من جهة أخرى، دعا الشورى هيئة تنمية الصادرات السعودية إلى حصر فُرص التصدير لمنتجات وخدمات القطاعات الجديدة والواعدة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتقديم الحوافز المناسبة لها، وبما يتلاءم مع الإستراتيجيات الوطنية المعتمدة.
اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة التجارة والاستثمار، الدكتور فهد التخيفي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع منظومة التجارة الخارجية، لتطوير سياسات وآليات عمل تضمن مواءمة وتفعيل دور المكاتب الدولية في تسهيل وصول المنتجات الوطنية للأسواق المستهدفة، وبما يتلاءم مع الإستراتيجية الوطنية للتصدير.
وأكد المجلس في القرار نفسه أنه على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير آليات تسويق منتجات الصناعات السعودية (صنع بالسعودية) لزوار مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يعزز تنمية الصادرات إلى أسواق الدول الإسلامية.

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