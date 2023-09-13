وأوضح المسئول التنزاتي، بحسب وسائل إعلام محلية، أن التدريب سيركز بصورة خاصة على الأمن السيبراني والتحقيقات الجنائية الرقمية وتصميم الشبكات وإدارتها والتحليل المالي والتطوير وإدارة البرمجيات والذكاء الاصطناعي والتعلم الذاتي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تعد جزءًا من“مشروع تنزانيا الرقمي” الذي يهدف إلى جعل التكنولوجيا الرقمية محركا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

وأضاف أن هيئة تنظيم الاتصالات التنزانية وقعت مؤخرا اتفاقية شراكة مع اللجنة التنزانية للعلوم والتكنولوجيا لتحفيز نمو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الرقمية وتشجيع الحلول المبتكرة لصالح المواطنين.

وقال:“إن التكنولوجيا الناشئة ضرورية للاقتصاد الرقمي والصناعي؛ نظرا لأنها عوامل مهمة في التنمية الوطنية”.

وأضاف:“لقد حددنا الاحتياجات والمشروعات الرقمية التنزانية وخططنا جيدا لضمان وجود عدد كاف من خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات” من أجل هذا الهدف.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التنزانية جعلت التكنولوجيا الرقمية واحدة من ركائز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تتطلع إلى تدريب الخبراء الذين سيساعدون المواطنين على تبني الخدمات الرقمية.

أ. ش. أ