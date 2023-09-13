تنزانيا: 4.7 مليار دولار لتعزيز مهارات التكنولوجيا للمسئولين الحكوميين
التاريخ
9/13/2023 2:17:25 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلن السكرتير الدائم لوزارة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنزانيا، محمد خميس عبدالله، أن حكومة بلاده تعتزم استثمار 4.7 مليار دولار أمريكي في تدريب 500 مسئول حكومي على مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأوضح المسئول التنزاتي، بحسب وسائل إعلام محلية، أن التدريب سيركز بصورة خاصة على الأمن السيبراني والتحقيقات الجنائية الرقمية وتصميم الشبكات وإدارتها والتحليل المالي والتطوير وإدارة البرمجيات والذكاء الاصطناعي والتعلم الذاتي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تعد جزءًا من“مشروع تنزانيا الرقمي” الذي يهدف إلى جعل التكنولوجيا الرقمية محركا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وأضاف أن هيئة تنظيم الاتصالات التنزانية وقعت مؤخرا اتفاقية شراكة مع اللجنة التنزانية للعلوم والتكنولوجيا لتحفيز نمو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الرقمية وتشجيع الحلول المبتكرة لصالح المواطنين.
وقال:“إن التكنولوجيا الناشئة ضرورية للاقتصاد الرقمي والصناعي؛ نظرا لأنها عوامل مهمة في التنمية الوطنية”.
وأضاف:“لقد حددنا الاحتياجات والمشروعات الرقمية التنزانية وخططنا جيدا لضمان وجود عدد كاف من خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات” من أجل هذا الهدف.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التنزانية جعلت التكنولوجيا الرقمية واحدة من ركائز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تتطلع إلى تدريب الخبراء الذين سيساعدون المواطنين على تبني الخدمات الرقمية.
أ. ش. أ
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