“سيتى جروب” يعلن خطة لإعادة تنظيم أعماله وخفض الوظائف

“سيتى جروب” يعلن خطة لإعادة تنظيم أعماله وخفض الوظائف
التاريخ
9/13/2023 2:17:25 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلنت الرئيسة التنفيذية لمصرف“سيتي جروب”، خطة لإعادة تنظيم أعمال البنك، في خطوة تؤمن أنها ستؤدي إلى تخفيض عدد طبقات الإدارة وتسريع القرارات.
وقالت“جين فريزر” التي تقود البنك منذ 3 سنوات تقريبًا في بيان لها الأربعاء، إن خطوط الأعمال الخمسة الرئيسية للبنك سترفع تقاريرها إليها مباشرة.
ونقلت شبكة“سي إن بي سي” عن مصادر مطلعة على التغييرات، قولها إن الخطة تشمل تخفيضات في الوظائف، على الرغم من أن البنك لم يحدد بعد عدد الوظائف التي سيستغني عنها.
ووفقًا للبيان، فلن يكون لدى البنك بعد الآن ثلاثة رؤساء إقليميين يشرفون على أعماله في نحو 160 دولة حول العالم، فيما حصل أربعة من كبار نواب“فريزر” على أدوار جديدة في عملية التغيير.
وقال البنك في البيان:“بينما ينتقل 'سيتي' بسرعة إلى هذا النموذج الجديد، فإنه ملتزم بالاحتفاظ بأفضل المواهب ودعم الموظفين الذين يغادرون البنك”.
وسوف يركز البنك الآن على خمس وحدات تشغيل رئيسية، بما في ذلك وحدة الخدمات، وقسم التداول، وقسم الخدمات المصرفية الشخصية في الولايات المتحدة، والقسم المصرفي، ووحدة عروض الثروة.
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