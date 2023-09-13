“سيتى جروب” يعلن خطة لإعادة تنظيم أعماله وخفض الوظائف

وقالت“جين فريزر” التي تقود البنك منذ 3 سنوات تقريبًا في بيان لها الأربعاء، إن خطوط الأعمال الخمسة الرئيسية للبنك سترفع تقاريرها إليها مباشرة.

ونقلت شبكة“سي إن بي سي” عن مصادر مطلعة على التغييرات، قولها إن الخطة تشمل تخفيضات في الوظائف، على الرغم من أن البنك لم يحدد بعد عدد الوظائف التي سيستغني عنها.

ووفقًا للبيان، فلن يكون لدى البنك بعد الآن ثلاثة رؤساء إقليميين يشرفون على أعماله في نحو 160 دولة حول العالم، فيما حصل أربعة من كبار نواب“فريزر” على أدوار جديدة في عملية التغيير.

وقال البنك في البيان:“بينما ينتقل 'سيتي' بسرعة إلى هذا النموذج الجديد، فإنه ملتزم بالاحتفاظ بأفضل المواهب ودعم الموظفين الذين يغادرون البنك”.

وسوف يركز البنك الآن على خمس وحدات تشغيل رئيسية، بما في ذلك وحدة الخدمات، وقسم التداول، وقسم الخدمات المصرفية الشخصية في الولايات المتحدة، والقسم المصرفي، ووحدة عروض الثروة.

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