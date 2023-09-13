وقالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح خلال حلقة نقاشية نظمتها الوزارة اليوم الأربعاء بعنوان (مشروع الحفر البحري) إن المشروع الذي تنفذه شركة نفط الكويت حاليا سيفتح آفاقا رحبة وواعدة لمستقبل تتطلع إليه البلاد لمزيد من التطور والحداثة والريادة.

ولفتت الشيخة تماضر إلى حرص (نفط الكويت) على أن تكون تجربة الحفر البحري ناجزة ومتكاملة ومأمونة من جميع جوانبها، مؤكدة أنها لم تدخر جهدا في استقطاب خلاصة تجارب الآخرين بهدف استقطاب الخبرة وتحقيق أقصى قدر من الفائدة.

من جانبه، أكد كبير الجيوفيزيائيين في شركة نفط الكويت ميثم إبراهيم أهمية المشروع الاستكشافي البحري باعتباره مشروعا وطنيا غرضه المساهمة في زيادة احتياطيات الكويت من الموارد الهيدروكربونية.

وقال إبراهيم إن المشروع يضمن استمرارية وجود موارد هيدروكربونية جديدة لتلبية احتياجات السوق العالمي ويعزز من مكانة الكويت كأحد المنتجين الموثوقين على مستوى العالم.

وأضاف أن المشروع يضم الكويت إلى اللاعبين الإقليميين الرائدين كمشغل بحري بارز وفق المعايير الدولية ويضمن إضافة اختصاصات فنية جديدة متعلقة بعمليات الحفر البحري وخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة للكوادر الوطنية.

بدوره، قال كبير الجيولوجيين في (نفط الكويت) أحمد العتيبي إن مراحل مشروع الاستكشافي البحري الحالي تركزت في تنفيذ المسح الزلزالي ثنائي الأبعاد ودراسة المناطق المحيطة بالمنطقة البحري وعمل دراسات جيوفيزيائية وجيولوجية لمعرفة تفاصيل طبقات الأرض وتركيباتها وتحديد أفضل مواقع الحفر البحري وتأمينها والتحضير للعمليات اللوجستية.

وذكر العتيبي ان المنطقة البحرية تمثل ما يقارب ثلث إجمالي مساحة اليابسة في الكويت ويضم البرنامج حفر 6 آبار استكشافية للتنقيب عن النفط والغاز في المناطق البحرية للكويت كمرحلة أولى وبناء على نتائج الحفر سيتم تحديد المراحل اللاحقة تباعا.

وبين أنه خلال المشروع الاستكشافي البحري يتم استخدام منصتي حفر من نوع (Jack-Ups) وتم تنفيذ مسح المخاطر البحرية وإزالة كل العوائق لضمان وصول منصات الحفر إلى مواقع الحفر واستقرارها بسلامة وتم بدء حفر البئر الاستكشافية الأولى باستخدام منصة الحفر (Oriental Phoenix) فيما وصلت منصة الحفر الثانية (Oriental Dragon) ومن المتوقع البدء بحفر البئر الاستكشافية الثانية قريبا.

وأشار إلى استخدام أحدث الطرق والوسائل خلال عمليات الحفر التي تحمي المنطقة البحرية المحيطة من التلوث، كما يخضع العاملون لتدريبات خاصة لهذا الغرض، مبينا انه في حال وقوع أي حادث سيتم التعامل معه ضمن خطة الاستجابة للطوارئ المعدة سلفا لجميع السيناريوهات المحتملة.