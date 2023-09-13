وبحسب بيان أصدره البيت الأبيض بشأن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس، قال الرئيس“بايدن”:“انخفض معدل التضخم الإجمالي بشكل كبير خلال العام الماضي، لكنني أعلم أن الزيادة في أسعار الطاقة الشهر الماضي وضعت ضغطًا على ميزانيات الأسرة”.

وأكد“بايدن” على مواصلة التركيز على خفض تكاليف الطاقة، من خلال الاستثمار في الطاقة النظيفة لتعزيز أمن الطاقة في الولايات المتحدة.

واستطرد الرئيس الأمريكي قائلًا:“ظلت البطالة أقل من 4% لمدة 19 شهرًا على التوالي، وبلغت نسبة الأمريكيين في سن العمل، الذين لديهم وظيفة، أعلى مستوى منذ 20 عامًا، وتعد الأجور الحقيقية أعلى حاليًا مما كانت عليه قبل الوباء”.

واختتم“بايدن” البيان الرسمي قائلًا:“نحن مستمرون في بناء اقتصاد من الوسط إلى الخارج ومن الأسفل إلى الأعلى، مع وظائف أفضل وتكاليف أقل، حتى في الوقت الذي يضغط فيه الجمهوريون في الكونجرس من أجل تخفيضات ضريبية للشركات الكبيرة”.

وأظهرت بيانات اليوم، تباطؤ التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة – في أغسطس إلى 4.3% على أساس سنوي، وهي أقل زيادة للمؤشر منذ سبتمبر 2021، من 4.7% المسجلة في يوليو.

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