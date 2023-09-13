بايدن: التضخم الأساسى يتجه نحو الانخفاض لمستويات ما قبل الوباء
التاريخ
9/13/2023 2:17:24 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قال الرئيس الأمريكي“جو بايدن” الأربعاء، إن بيانات اليوم تقدم المزيد من الأدلة على أن التضخم الأساسي يتجه نحو الانخفاض لمستويات ما قبل الوباء، في وقت لا يزال فيه التوظيف قوياً.
وبحسب بيان أصدره البيت الأبيض بشأن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس، قال الرئيس“بايدن”:“انخفض معدل التضخم الإجمالي بشكل كبير خلال العام الماضي، لكنني أعلم أن الزيادة في أسعار الطاقة الشهر الماضي وضعت ضغطًا على ميزانيات الأسرة”.
وأكد“بايدن” على مواصلة التركيز على خفض تكاليف الطاقة، من خلال الاستثمار في الطاقة النظيفة لتعزيز أمن الطاقة في الولايات المتحدة.
واستطرد الرئيس الأمريكي قائلًا:“ظلت البطالة أقل من 4% لمدة 19 شهرًا على التوالي، وبلغت نسبة الأمريكيين في سن العمل، الذين لديهم وظيفة، أعلى مستوى منذ 20 عامًا، وتعد الأجور الحقيقية أعلى حاليًا مما كانت عليه قبل الوباء”.
واختتم“بايدن” البيان الرسمي قائلًا:“نحن مستمرون في بناء اقتصاد من الوسط إلى الخارج ومن الأسفل إلى الأعلى، مع وظائف أفضل وتكاليف أقل، حتى في الوقت الذي يضغط فيه الجمهوريون في الكونجرس من أجل تخفيضات ضريبية للشركات الكبيرة”.
وأظهرت بيانات اليوم، تباطؤ التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة – في أغسطس إلى 4.3% على أساس سنوي، وهي أقل زيادة للمؤشر منذ سبتمبر 2021، من 4.7% المسجلة في يوليو.
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