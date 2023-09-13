مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 4 ملايين برميل بخلاف التوقعات

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط ارتفعت 4 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من سبتمبر الجاري، بخلاف التوقعات بهبوط 1.9 مليون برميل.

كما زادت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بنحو 5.6 مليون برميل، وارتفع مخزون المقطرات 3.9 مليون برميل.

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