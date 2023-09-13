مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 4 ملايين برميل بخلاف التوقعات

مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 4 ملايين برميل بخلاف التوقعات
التاريخ
9/13/2023 2:17:24 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بعكس التوقعات خلال الأسبوع الماضي، كما زادت مخزونات البنزين والمقطرات خلال نفس الفترة.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط ارتفعت 4 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من سبتمبر الجاري، بخلاف التوقعات بهبوط 1.9 مليون برميل.
كما زادت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بنحو 5.6 مليون برميل، وارتفع مخزون المقطرات 3.9 مليون برميل.
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