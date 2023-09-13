مدير أصول يتوقع ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأمريكية خلال الأشهر المقبلة
التاريخ
9/13/2023 2:17:23 PM
(MENAFN- Al-BoNews) يتوقع محللو شركة إدارة الأصول الأمريكية“أكاديان” ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية على مدار الأشهر المقبلة، حيث يرجحون إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على مسار تشديد السياسة.
وقال“كليفتون هيل” مدير المحفظة العالمية لدى الشركة التي تدير أصولًا بقيمة 100 مليار دولار، إن الدولار سيرتفع بنسبة 5% مقابل العديد من نظرائه، مع إشارة صناع السياسة إلى المزيد من رفع الفائدة قبل اجتماعهم المقرر في 31 أكتوبر ويستمر حتى الأول من نوفمبر.
ويستعد“هيل” لهذا السيناريو من خلال تفضيل الاستثمار في الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي والكندي، بالإضافة إلى الين، بحسب“بلومبرج”.
وذكر المحلل:“قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى ترك احتمال رفع أسعار الفائدة مفتوحًا لمرات أكثر، ربما مرتين أو ثلاث مرات أخرى”.
وقال إن ارتفاع التضخم بعيدًا عن أهداف البنوك المركزية العالمية بشكل فعلي في الربع الرابع، سيكون بمثابة تغيير في قواعد اللعبة بالنسبة للأسواق. أرقام
MENAFN13092023000202011048ID1107062267
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.