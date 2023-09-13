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مدير أصول يتوقع ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأمريكية خلال الأشهر المقبلة

9/13/2023 2:17:23 PM
(MENAFN- Al-BoNews) يتوقع محللو شركة إدارة الأصول الأمريكية“أكاديان” ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية على مدار الأشهر المقبلة، حيث يرجحون إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على مسار تشديد السياسة.

وقال“كليفتون هيل” مدير المحفظة العالمية لدى الشركة التي تدير أصولًا بقيمة 100 مليار دولار، إن الدولار سيرتفع بنسبة 5% مقابل العديد من نظرائه، مع إشارة صناع السياسة إلى المزيد من رفع الفائدة قبل اجتماعهم المقرر في 31 أكتوبر ويستمر حتى الأول من نوفمبر.

ويستعد“هيل” لهذا السيناريو من خلال تفضيل الاستثمار في الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي والكندي، بالإضافة إلى الين، بحسب“بلومبرج”.

وذكر المحلل:“قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى ترك احتمال رفع أسعار الفائدة مفتوحًا لمرات أكثر، ربما مرتين أو ثلاث مرات أخرى”.

وقال إن ارتفاع التضخم بعيدًا عن أهداف البنوك المركزية العالمية بشكل فعلي في الربع الرابع، سيكون بمثابة تغيير في قواعد اللعبة بالنسبة للأسواق.

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