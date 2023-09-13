رئيس كينيا يطالب بإعادة جدولة ديون إفريقيا وتسعير الفائدة بشكل عادل
التاريخ
9/13/2023 2:17:23 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
انتقد الرئيس الكينى ويليام روتو مغالاة البلدان والمؤسسات المالية الغربية المقرضة لدول إفريقيا فى تقدير أسعار الفائدة التى تحصل عليها مقابل تقديم القروض لبلدان القارة.
وقال فى مقابلة مع شبكة كابيتال – إف إم الإذاعية التى تبث فى العاصمة نيروبى إن متوسطات الفائدة على الإقراض التى يتعامل بها الغرب مع الافارقة يفوق خمسة أضعاف الفائدة التى يتعامل بها الغرب مع دول مناطق العالم الأخرى.
وأشار رئيس كينيا إلى أنه:“تأسيسا على ذلك طالبنا فى كافة المحافل الدولية والإقليمية تبادر الدول والمؤسسات الغربية المقرضة لنا في إفريقيا إعادة جدولة الديون وإمهال اقتصاديات دول القارة المنهكة بآثار كورونا و تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية فسحة من الوقت لالتقاط الأنفاس”.
وشدد رئيس كينيا على أن نبرة المعاقبة لإفريقيا التى تصدر بين الحين و الآخر من عواصم ومؤسسات غربية باتت أمرًا غير مقبول وظلم كبير للأفارقة ممن باتت 13 دولة من بلدانهم جنوب الصحراء الكبرى على شفا انهيار اقتصادى نتيجة تراكم أعباء الديون الخارجية.
أ. ش. أ
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