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رئيس كينيا يطالب بإعادة جدولة ديون إفريقيا وتسعير الفائدة بشكل عادل

9/13/2023 2:17:23 PM
(MENAFN- Al-BoNews) انتقد الرئيس الكينى ويليام روتو مغالاة البلدان والمؤسسات المالية الغربية المقرضة لدول إفريقيا فى تقدير أسعار الفائدة التى تحصل عليها مقابل تقديم القروض لبلدان القارة.

وقال فى مقابلة مع شبكة كابيتال – إف إم الإذاعية التى تبث فى العاصمة نيروبى إن متوسطات الفائدة على الإقراض التى يتعامل بها الغرب مع الافارقة يفوق خمسة أضعاف الفائدة التى يتعامل بها الغرب مع دول مناطق العالم الأخرى.

وأشار رئيس كينيا إلى أنه:“تأسيسا على ذلك طالبنا فى كافة المحافل الدولية والإقليمية تبادر الدول والمؤسسات الغربية المقرضة لنا في إفريقيا إعادة جدولة الديون وإمهال اقتصاديات دول القارة المنهكة بآثار كورونا و تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية فسحة من الوقت لالتقاط الأنفاس”.

وشدد رئيس كينيا على أن نبرة المعاقبة لإفريقيا التى تصدر بين الحين و الآخر من عواصم ومؤسسات غربية باتت أمرًا غير مقبول وظلم كبير للأفارقة ممن باتت 13 دولة من بلدانهم جنوب الصحراء الكبرى على شفا انهيار اقتصادى نتيجة تراكم أعباء الديون الخارجية.

أ. ش. أ

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