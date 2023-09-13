تراجع الطلب على الرهن العقارى الأمريكى لأدنى مستوى منذ عام 1996
التاريخ
9/13/2023 2:17:23 PM
(MENAFN- Al-BoNews) انخفضت طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، للمرة السابعة خلال ثمانية أسابيع، حيث تستمر معدلات الرهن العقاري المرتفعة في التأثير سلبًا على الطلب، وخاصة بالنسبة لإعادة التمويل.
وبحسب جمعية مصرفيي الرهن العقاري، تراجع حجم طلبات الرهن العقاري بنسبة 0.8% على أساس معدل موسميا للأسبوع المنتهي في الثامن من سبتمبر مقارنة بالأسبوع السابق.
وقال“جويل كان” نائب كبير الاقتصاديين لدى الجمعية في بيان:“ارتفع سعر الفائدة على الرهن العقاري الثابتة لمدة 30 عامًا إلى 7.27% الأسبوع الماضي، وكان أعلى بمقدار 40 نقطة أساس عما كان عليه في أواخر يوليو”.
وأضاف“كان” قائلًا:“انخفضت طلبات الرهن العقاري لتصل إلى أدنى مستوى منذ عام 1996، وكان انخفاض الأسبوع الماضي مدفوعًا بانخفاض طلبات إعادة التمويل بنسبة 5% إلى أدنى قراءة منذ يناير 2023”.
وأظهرت بيانات المسح الأسبوعي، انخفاض حصة إعادة التمويل من نشاط الرهن العقاري إلى 29.1% من إجمالي الطلبات من 30.0% في الأسبوع السابق.
وعلى سبيل المقارنة، خلال هذا الوقت من عام 2020، عندما كانت أسعار الفائدة خلال فترة الجائحة حوالي 3%، كانت حصة إعادة التمويل من طلبات الرهن العقاري 63%.
وبحسب البيان، تدنى نشاط إعادة التمويل وانخفض الحافز لأصحاب المنازل لبيع وشراء منزل جديد بسعر أعلى، نظرًا لمدى ارتفاع أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
ويغطي الاستطلاع أكثر من 75% من جميع طلبات الرهن العقاري السكني بالتجزئة في الولايات المتحدة، ويتم إجراؤه أسبوعيًا منذ عام 1990، ومن بين المشاركين في المسح مصرفيون في مجال الرهن العقاري، والبنوك التجارية، وشركات الادخار. أرقام
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