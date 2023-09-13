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تراجع الطلب على الرهن العقارى الأمريكى لأدنى مستوى منذ عام 1996

9/13/2023 2:17:23 PM
(MENAFN- Al-BoNews) انخفضت طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، للمرة السابعة خلال ثمانية أسابيع، حيث تستمر معدلات الرهن العقاري المرتفعة في التأثير سلبًا على الطلب، وخاصة بالنسبة لإعادة التمويل.

وبحسب جمعية مصرفيي الرهن العقاري، تراجع حجم طلبات الرهن العقاري بنسبة 0.8% على أساس معدل موسميا للأسبوع المنتهي في الثامن من سبتمبر مقارنة بالأسبوع السابق.

وقال“جويل كان” نائب كبير الاقتصاديين لدى الجمعية في بيان:“ارتفع سعر الفائدة على الرهن العقاري الثابتة لمدة 30 عامًا إلى 7.27% الأسبوع الماضي، وكان أعلى بمقدار 40 نقطة أساس عما كان عليه في أواخر يوليو”.

وأضاف“كان” قائلًا:“انخفضت طلبات الرهن العقاري لتصل إلى أدنى مستوى منذ عام 1996، وكان انخفاض الأسبوع الماضي مدفوعًا بانخفاض طلبات إعادة التمويل بنسبة 5% إلى أدنى قراءة منذ يناير 2023”.

وأظهرت بيانات المسح الأسبوعي، انخفاض حصة إعادة التمويل من نشاط الرهن العقاري إلى 29.1% من إجمالي الطلبات من 30.0% في الأسبوع السابق.

وعلى سبيل المقارنة، خلال هذا الوقت من عام 2020، عندما كانت أسعار الفائدة خلال فترة الجائحة حوالي 3%، كانت حصة إعادة التمويل من طلبات الرهن العقاري 63%.

وبحسب البيان، تدنى نشاط إعادة التمويل وانخفض الحافز لأصحاب المنازل لبيع وشراء منزل جديد بسعر أعلى، نظرًا لمدى ارتفاع أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

ويغطي الاستطلاع أكثر من 75% من جميع طلبات الرهن العقاري السكني بالتجزئة في الولايات المتحدة، ويتم إجراؤه أسبوعيًا منذ عام 1990، ومن بين المشاركين في المسح مصرفيون في مجال الرهن العقاري، والبنوك التجارية، وشركات الادخار.

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