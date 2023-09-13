وبحسب جمعية مصرفيي الرهن العقاري، تراجع حجم طلبات الرهن العقاري بنسبة 0.8% على أساس معدل موسميا للأسبوع المنتهي في الثامن من سبتمبر مقارنة بالأسبوع السابق.

وقال“جويل كان” نائب كبير الاقتصاديين لدى الجمعية في بيان:“ارتفع سعر الفائدة على الرهن العقاري الثابتة لمدة 30 عامًا إلى 7.27% الأسبوع الماضي، وكان أعلى بمقدار 40 نقطة أساس عما كان عليه في أواخر يوليو”.

وأضاف“كان” قائلًا:“انخفضت طلبات الرهن العقاري لتصل إلى أدنى مستوى منذ عام 1996، وكان انخفاض الأسبوع الماضي مدفوعًا بانخفاض طلبات إعادة التمويل بنسبة 5% إلى أدنى قراءة منذ يناير 2023”.

وأظهرت بيانات المسح الأسبوعي، انخفاض حصة إعادة التمويل من نشاط الرهن العقاري إلى 29.1% من إجمالي الطلبات من 30.0% في الأسبوع السابق.

وعلى سبيل المقارنة، خلال هذا الوقت من عام 2020، عندما كانت أسعار الفائدة خلال فترة الجائحة حوالي 3%، كانت حصة إعادة التمويل من طلبات الرهن العقاري 63%.

وبحسب البيان، تدنى نشاط إعادة التمويل وانخفض الحافز لأصحاب المنازل لبيع وشراء منزل جديد بسعر أعلى، نظرًا لمدى ارتفاع أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

ويغطي الاستطلاع أكثر من 75% من جميع طلبات الرهن العقاري السكني بالتجزئة في الولايات المتحدة، ويتم إجراؤه أسبوعيًا منذ عام 1990، ومن بين المشاركين في المسح مصرفيون في مجال الرهن العقاري، والبنوك التجارية، وشركات الادخار.