انخفاض سهم أمريكان إيرلاينز إلى أدنى مستوى فى 4 أشهر

انخفاض سهم أمريكان إيرلاينز إلى أدنى مستوى فى 4 أشهر
التاريخ
9/13/2023 2:17:23 PM
(MENAFN- Al-BoNews) انخفض سهم شركة“أمريكان إيرلاينز” إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، الأربعاء، بعدما خفضت الخطوط الجوية توقعات أرباحها للربع الثالث، مشيرة إلى ارتفاع أسعار الوقود والتكاليف المرتبطة باتفاقية العمل الجديدة.
وتراجع سهم شركة الطيران بنسبة 4.05% إلى 13.54 دولار.
وبذلك، أصبح سهم“أمريكان إيرلاينز” صاحب ثاني أسوأ أداء بمؤشر“إس آند بي 500” خلال جلسة اليوم، ويتجه نحو تسجيل أدنى مستوى إغلاق منذ الرابع من مايو.
وقالت الشركة في بيان إنها تتوقع الآن بلوغ الأرباح المعدلة للسهم الواحد ما بين 20 سنتًا إلى 30 سنتًا، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 85 سنتًا إلى 95 سنتًا، فيما يبلغ إجماع المحللين 69 سنتًا.
وأضافت أن التصديق على اتفاقية جماعية مع طياريها، الذين يمثلهم اتحاد رابطة الطيارين المتحالفين، أدى إلى دفع نفقات بأثر رجعي تبلغ 230 مليون دولار، والتي ستسجل في الربع الثالث. أرقام
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