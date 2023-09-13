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انخفاض سهم أمريكان إيرلاينز إلى أدنى مستوى فى 4 أشهر

9/13/2023 2:17:23 PM
(MENAFN- Al-BoNews) انخفض سهم شركة“أمريكان إيرلاينز” إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، الأربعاء، بعدما خفضت الخطوط الجوية توقعات أرباحها للربع الثالث، مشيرة إلى ارتفاع أسعار الوقود والتكاليف المرتبطة باتفاقية العمل الجديدة.

وتراجع سهم شركة الطيران بنسبة 4.05% إلى 13.54 دولار.

وبذلك، أصبح سهم“أمريكان إيرلاينز” صاحب ثاني أسوأ أداء بمؤشر“إس آند بي 500” خلال جلسة اليوم، ويتجه نحو تسجيل أدنى مستوى إغلاق منذ الرابع من مايو.

وقالت الشركة في بيان إنها تتوقع الآن بلوغ الأرباح المعدلة للسهم الواحد ما بين 20 سنتًا إلى 30 سنتًا، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 85 سنتًا إلى 95 سنتًا، فيما يبلغ إجماع المحللين 69 سنتًا.

وأضافت أن التصديق على اتفاقية جماعية مع طياريها، الذين يمثلهم اتحاد رابطة الطيارين المتحالفين، أدى إلى دفع نفقات بأثر رجعي تبلغ 230 مليون دولار، والتي ستسجل في الربع الثالث.

أرقام

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