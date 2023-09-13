وأظهرت بيانات أمريكية، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.7% في أغسطس على أساس سنوي، بعدما بلغ 3.2% في يوليو، ويعد أعلى من التوقعات البالغة 3.6%، أما مقارنة بالشهر السابق ارتفعت الأسعار 0.6%، في أكبر زيادة منذ يونيو 2022.

وتراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع، حيث انخفض بنسبة 1.1% على أساس شهري في يوليو، بينما كان من المتوقع تراجعه 0.7%، ما يضيف للمخاوف المتعلقة باقتصاد المنطقة، بحسب بيانات“يوروستات”.

وانكمش اقتصاد المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع خلال يوليو، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% خلال الشهر، مقارنة بنموه في الشهر السابق بنفس النسبة، ليتجاوز التوقعات بتراجعه 0.2%، بحسب بيانات مكتب الإحصاء البريطاني.

وشهد قطاع السيارات مكاسب لفترة وجيزة خلال التعاملات الصباحية، بعد أن قالت رئيسة المفوضية الأوروبية“أورسولا فون دير لاين” إن الاتحاد الأوروبي سيبدأ تحقيقًا في الدعم المقدم لمصنعي السيارات الكهربائية في الصين.

وتترقب الأسواق اجتماع المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة الخميس، في ظل تحول في توقعات الأسواق، حيث يرجح المستثمرون حاليًا بنسبة 75% زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، بعد تقارير أشارت إلى توقع البنك أن يظل التضخم في منطقة اليورو أعلى 3% العام المقبل، بحسب“رويترز”.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.3% إلى 453.9 نقطة، مع خسائر قطاعات التعدين والطاقة والتكنولوجيا، في ظل تحقيق مكاسب لقطاع البنوك.

وفي حين استقر“فوتسي 100” البريطاني عند 7525 نقطة، انخفض“داكس” الألماني 0.4% مسجلًا 15654 نقطة، كما هبط“كاك” الفرنسي بنفس النسبة تقريبًا عند 7222 نقطة.

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