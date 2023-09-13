الأسهم الأوروبية تتراجع عند الإغلاق مع تجدد مخاوف التشديد النقدى
التاريخ
9/13/2023 2:17:22 PM
(MENAFN- Al-BoNews) غلب التراجع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة، اليوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين لبيانات من اقتصادات منطقة اليورو، فضلًا عن الولايات المتحدة، في ظل تجدد مخاوف استكمال البنوك المركزية دورة تشديد السياسة النقدية.
وأظهرت بيانات أمريكية، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.7% في أغسطس على أساس سنوي، بعدما بلغ 3.2% في يوليو، ويعد أعلى من التوقعات البالغة 3.6%، أما مقارنة بالشهر السابق ارتفعت الأسعار 0.6%، في أكبر زيادة منذ يونيو 2022.
وتراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع، حيث انخفض بنسبة 1.1% على أساس شهري في يوليو، بينما كان من المتوقع تراجعه 0.7%، ما يضيف للمخاوف المتعلقة باقتصاد المنطقة، بحسب بيانات“يوروستات”.
وانكمش اقتصاد المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع خلال يوليو، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% خلال الشهر، مقارنة بنموه في الشهر السابق بنفس النسبة، ليتجاوز التوقعات بتراجعه 0.2%، بحسب بيانات مكتب الإحصاء البريطاني.
وشهد قطاع السيارات مكاسب لفترة وجيزة خلال التعاملات الصباحية، بعد أن قالت رئيسة المفوضية الأوروبية“أورسولا فون دير لاين” إن الاتحاد الأوروبي سيبدأ تحقيقًا في الدعم المقدم لمصنعي السيارات الكهربائية في الصين.
وتترقب الأسواق اجتماع المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة الخميس، في ظل تحول في توقعات الأسواق، حيث يرجح المستثمرون حاليًا بنسبة 75% زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، بعد تقارير أشارت إلى توقع البنك أن يظل التضخم في منطقة اليورو أعلى 3% العام المقبل، بحسب“رويترز”.
وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.3% إلى 453.9 نقطة، مع خسائر قطاعات التعدين والطاقة والتكنولوجيا، في ظل تحقيق مكاسب لقطاع البنوك.
وفي حين استقر“فوتسي 100” البريطاني عند 7525 نقطة، انخفض“داكس” الألماني 0.4% مسجلًا 15654 نقطة، كما هبط“كاك” الفرنسي بنفس النسبة تقريبًا عند 7222 نقطة.
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