توتال إنرجيز تعتزم استثمار 9 مليارات دولار فى مشروع نفطى فى سورينام
التاريخ
9/13/2023 2:17:22 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قالت شركة“توتال إنرجيز” اليوم الأربعاء إنها ستطلق مشروعًا لتطوير النفط في سورينام، بعد تقييم الاكتشافين النفطيين الرئيسيين، ساباكارا ساوث وكرابداجو، في أغسطس الماضي، مع حفر واختبار ثلاث آبار، حيث تقترب الموارد المجمعة من 700 مليون برميل للحقلين.
وأعلنت شركة“توتال” على موقعها الرسمي، إطلاق دراسات التطوير لمشروع نفطي كبير، قبالة ساحل سورينام، بطاقة 200 ألف برميل يوميًا، باستثمارات متوقعة تصل إلى 9 مليارات دولار.
وتبدأ الدراسات الهندسية التفصيلية بحلول نهاية عام 2023، ومن المتوقع صدور قرار الاستثمار النهائي بحلول نهاية عام 2024 مع هدف الإنتاج الأول في عام 2028.
وقال“باتريك بوياني”، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الفرنسية:“سنساهم في تحسين رفاهية شعب سورينام”، يأتي ذلك على خلفية الاجتماع الذي عقد في باراماريبو مع“تشاندريكابيرساد سانتوخي”، رئيس جمهورية سورينام.
وتوجد“توتال” في سورينام منذ عام 2019 في المربع 58 حيث تم إجراء خمسة اكتشافات مهمة، وتقوم باستكشاف المربعين 6 و8 منذ بداية العام، وتدير“توتال” المنطقة بحصة 50%، بينما تمتلك شركة“إيه بي إيه” الأمريكية الـ 50% المتبقية. أرقام
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