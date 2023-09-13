وأعلنت شركة“توتال” على موقعها الرسمي، إطلاق دراسات التطوير لمشروع نفطي كبير، قبالة ساحل سورينام، بطاقة 200 ألف برميل يوميًا، باستثمارات متوقعة تصل إلى 9 مليارات دولار.

وتبدأ الدراسات الهندسية التفصيلية بحلول نهاية عام 2023، ومن المتوقع صدور قرار الاستثمار النهائي بحلول نهاية عام 2024 مع هدف الإنتاج الأول في عام 2028.

وقال“باتريك بوياني”، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الفرنسية:“سنساهم في تحسين رفاهية شعب سورينام”، يأتي ذلك على خلفية الاجتماع الذي عقد في باراماريبو مع“تشاندريكابيرساد سانتوخي”، رئيس جمهورية سورينام.

وتوجد“توتال” في سورينام منذ عام 2019 في المربع 58 حيث تم إجراء خمسة اكتشافات مهمة، وتقوم باستكشاف المربعين 6 و8 منذ بداية العام، وتدير“توتال” المنطقة بحصة 50%، بينما تمتلك شركة“إيه بي إيه” الأمريكية الـ 50% المتبقية.