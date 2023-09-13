رفع البنك المصرى الخليجى حصته فى شركة“شارى” للتمويل متناهى الصغر إلى 43.3% بنهاية يونيو 2023، مقابل 25% بنهاية ديسمبر الماضى، وارتفعت القيمة الدفترية لتصل إلى 14.8 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 6.5 مليون جنيه بنهاية 2022.

ووفقًا للقوائم المالية بالبنك، ارتفع حجم أصول الشركة بنهاية يونيو الماضى بنحو 143.2%، لتصل إلى 72.11 مليون جنيه، مقابل 29.6 مليون بنهاية ديسمبر الماضى.

وانضمت شركة“شارى” مؤخرًا إلى شركات قطاع التمويل متناهى الصغر، وبدأ البنك بالمساهمة فيها بنهاية الربع الأخير من العام الماضى بحصة حوالى 25% لتبلغ حجم أصول الشركة حينها نحو 29.6 مليون جنيه.

ومُحصلة لذلك ارتفعت محفظة استثمارات البنك فى الشركات التابعة والشقيقة إلى 279 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى.

وانخفض إجمالي أصول الاستثمارات المالية فى الشركات الشقيقة للبنك بنهاية الربع الثانى من العام الحالى بنحو 5%، لتسجل 5.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 5.6 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.

وجاء الانخفاض مدفوعًا بتراجع حجم أصول شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية إلى 652 مليون جنيه، مقابل 1.24 مليار جنيه بنهاية العام الماضى والذى بلغ نسبة مساهمة البنك بها بنحو 4.0015%، فضلاً عن تراجع حجم أصول شركة أسطول للنقل البرى التى يساهم فيها البنك بنحو 27.69% إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه، وشركة أور للتأجير التمويلى المساهم فيها بنحو 25% إلى 2.26 مليار جنيه مقابل 2.32 مليار جنيه، وشركة شارى القابضة المساهم فيها بنحو 28.9% إلى 182.9 مليون جنيه مقابل 185.26 مليون جنيه، وشركة شهرى (أو فاينانشال تكنولوجى) المساهم فيها بنحو 24.45% إلى 88.02 مليون جنيه مقابل 91.06 مليون جنيه.

فيما ارتفع حجم أصول شركة أور للتمويل متناهى الصغر المساهم فيها البنك بنحو 25% إلى 669.8 مليون جنيه، مقابل 423.38 مليون جنيه.