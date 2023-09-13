“المصرى الخليجى” يرفع حصته فى ((شارى)) للتمويل متناهى الصغر إلى 43.4%
التاريخ
9/13/2023 2:17:22 PM
(MENAFN- Al-BoNews) %5 تراجعًا فى أصول الاستثمارات المالية للبنك فى الشركات الشقيقة
رفع البنك المصرى الخليجى حصته فى شركة“شارى” للتمويل متناهى الصغر إلى 43.3% بنهاية يونيو 2023، مقابل 25% بنهاية ديسمبر الماضى، وارتفعت القيمة الدفترية لتصل إلى 14.8 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 6.5 مليون جنيه بنهاية 2022.
ووفقًا للقوائم المالية بالبنك، ارتفع حجم أصول الشركة بنهاية يونيو الماضى بنحو 143.2%، لتصل إلى 72.11 مليون جنيه، مقابل 29.6 مليون بنهاية ديسمبر الماضى.
وانضمت شركة“شارى” مؤخرًا إلى شركات قطاع التمويل متناهى الصغر، وبدأ البنك بالمساهمة فيها بنهاية الربع الأخير من العام الماضى بحصة حوالى 25% لتبلغ حجم أصول الشركة حينها نحو 29.6 مليون جنيه.
ومُحصلة لذلك ارتفعت محفظة استثمارات البنك فى الشركات التابعة والشقيقة إلى 279 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى.
وانخفض إجمالي أصول الاستثمارات المالية فى الشركات الشقيقة للبنك بنهاية الربع الثانى من العام الحالى بنحو 5%، لتسجل 5.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 5.6 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.
وجاء الانخفاض مدفوعًا بتراجع حجم أصول شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية إلى 652 مليون جنيه، مقابل 1.24 مليار جنيه بنهاية العام الماضى والذى بلغ نسبة مساهمة البنك بها بنحو 4.0015%، فضلاً عن تراجع حجم أصول شركة أسطول للنقل البرى التى يساهم فيها البنك بنحو 27.69% إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه، وشركة أور للتأجير التمويلى المساهم فيها بنحو 25% إلى 2.26 مليار جنيه مقابل 2.32 مليار جنيه، وشركة شارى القابضة المساهم فيها بنحو 28.9% إلى 182.9 مليون جنيه مقابل 185.26 مليون جنيه، وشركة شهرى (أو فاينانشال تكنولوجى) المساهم فيها بنحو 24.45% إلى 88.02 مليون جنيه مقابل 91.06 مليون جنيه.
فيما ارتفع حجم أصول شركة أور للتمويل متناهى الصغر المساهم فيها البنك بنحو 25% إلى 669.8 مليون جنيه، مقابل 423.38 مليون جنيه.
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