“صناعة الحبوب” تتوقع انخفاض أسعار الأرز الموسم الحالي

“صناعة الحبوب” تتوقع انخفاض أسعار الأرز الموسم الحالي
التاريخ
9/13/2023 2:15:15 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال مجدي الوليلي عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إنه من المتوقع انخفاض أسعار الأرز في الموسم الحالي، نظرا لارتفاع حجم الإنتاج مع وجود مخزون من العام الماضي.
وأوضح، اليوم الأربعاء، أن الموسم الجاري 2023-2024 شهد قيام المزارعين بتخطي المخطط للمساحات المقررة لزراعة الأرز، نظرا للمكاسب التي حققها محصول الأرز الشعير العام الماضي.
وأكد أن أسعار الأرز الشعير الموسم الماضي وصلت إلى رقم قياسي لم نصل إليه سابقا حتى على المستوى العالمي حيث سجلت 20 ألف جنيه للطن.
وذكر أن الموسم الحالي، الذي بدأ في الحصاد منذ منتصف أغسطس الماضي، شهد زراعة 1.8 مليون فدان، حيث تتراوح إنتاجية الفدان ما بين 3.25 و3.5 طن.
ونوه الوليلي بأنه من المتوقع تخطي حجم الإنتاج هذا العام نحو 6 ملايين طن أرز شعير، مضيفا أن حجم الإنتاج المتوقع للأرز الأبيض هذا العام نحو 4 ملايين طن، فضلا عن مخزون العام الماضي بالإضافة إلى جزء من الأرز الهندي المستورد الذي لم يتم طرحه في الأسواق.
وتابع أن حجم الاستهلاك المحلي يصل لنحو 30 كيلو للفرد، أي بما يصل لنحو 3.3 مليون طن أبيض، الأمر الذي يشير لوجود فائض يصل لنحو 700 ألف طن من انتاجية الموسم الجديد بعيدا عن المخزون والمستورد.
وأشار الوليلي إلى انعكاس ذلك على انخفاض السعر والذي ختم الموسم الماضي بما يتراوح بين 30 إلى 36 جنيه للكيلو، منوها بأن سعر الأرز حاليا يتراوح بين 23 و25 جنيه للكيلو باستثناء بعض العلامات التجارية، كما سيتم طرح أرز في مبادرة“كلنا واحد” الخاصة بوزارة الداخلية بسعر 18.75 جنيه للكيلو.
أ ش أ
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