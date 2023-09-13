“صناعة الحبوب” تتوقع انخفاض أسعار الأرز الموسم الحالي

وأوضح، اليوم الأربعاء، أن الموسم الجاري 2023-2024 شهد قيام المزارعين بتخطي المخطط للمساحات المقررة لزراعة الأرز، نظرا للمكاسب التي حققها محصول الأرز الشعير العام الماضي.

وأكد أن أسعار الأرز الشعير الموسم الماضي وصلت إلى رقم قياسي لم نصل إليه سابقا حتى على المستوى العالمي حيث سجلت 20 ألف جنيه للطن.

وذكر أن الموسم الحالي، الذي بدأ في الحصاد منذ منتصف أغسطس الماضي، شهد زراعة 1.8 مليون فدان، حيث تتراوح إنتاجية الفدان ما بين 3.25 و3.5 طن.

ونوه الوليلي بأنه من المتوقع تخطي حجم الإنتاج هذا العام نحو 6 ملايين طن أرز شعير، مضيفا أن حجم الإنتاج المتوقع للأرز الأبيض هذا العام نحو 4 ملايين طن، فضلا عن مخزون العام الماضي بالإضافة إلى جزء من الأرز الهندي المستورد الذي لم يتم طرحه في الأسواق.

وتابع أن حجم الاستهلاك المحلي يصل لنحو 30 كيلو للفرد، أي بما يصل لنحو 3.3 مليون طن أبيض، الأمر الذي يشير لوجود فائض يصل لنحو 700 ألف طن من انتاجية الموسم الجديد بعيدا عن المخزون والمستورد.

وأشار الوليلي إلى انعكاس ذلك على انخفاض السعر والذي ختم الموسم الماضي بما يتراوح بين 30 إلى 36 جنيه للكيلو، منوها بأن سعر الأرز حاليا يتراوح بين 23 و25 جنيه للكيلو باستثناء بعض العلامات التجارية، كما سيتم طرح أرز في مبادرة“كلنا واحد” الخاصة بوزارة الداخلية بسعر 18.75 جنيه للكيلو.

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