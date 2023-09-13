((طنطا للزيوت والصابون)) تستثمر 100 مليون جنيه لزيادة إنتاج مصنع ((المياه))
التاريخ
9/13/2023 2:15:14 PM
(MENAFN- Al-BoNews) ((خطاب)): نستهدف نمو المبيعات 4% العام المالى الحالى إلى 5 مليارات جنيه
تخطط شركة طنطا للزيوت والصابون، وهى شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإضافة خط جديد لمياه الشرب الطبيعية لمصنع المياه التابع لها، باستثمارات 100 مليون جنيه قبل نهاية العام الجارى، بطاقة إنتاجية 10 آلاف زجاجة فى الساعة.
قال إبراهيم خطاب، رئيس مجلس الإدارة، إنَّ الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 100 ألف كرتونة شهرياً و5 آلاف قارورة، فى الوقت الحالى وهى أعلى 30% مقارنة بالعام الماضى.
وذكر أن الشركة، التى يتركز نشاطها الأساسى فى الزيوت والمنظفات، تستهدف زيادة مبيعاتها 4% خلال العام المالى الحالى لتصل إلى 5 مليارات جنيه.
وكشف خطاب أن ((طنطا للزيوت)) لديها 3 مصانع لإنتاج الزيوت والمسلى بطاقة إنتاجية 400 طن يومياً، وتوجه نحو 70% من انتاجها للزيت التموينى إذ تورد 10 آلاف طن شهرياً.
وذكر أن الإنتاج المُتبقى توجهه الشركة للسوق الحر، والتصدير، وأن صادراتها للسودان خلال الشهر الماضى تجاوزت ألف طن، فينا تعاقدت مع الأردن لتوريد الكمية نفسها.
أشار إلى أن شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ستشارك فى تدشين أكبر مجمع صناعى لإنتاج الزيوت، وأنهم فى انتظار بدء عمليات الإنشاء.
ويشمل المجمع المقرر تدشينه على مساحة 137 ألف متر مربع، فى مدينة برج العرب، مصنع استخلاص بطاقة 900 ألف طن بذرة سنوياً، ومصنع تكرير وتعبئة الزيوت بطاقة 2400 طن سنوياً، ومصنع إنتاج المسلى بطاقة 90 ألف طن سنوياً.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 165 مليون دولار، كما أن الهيكل التمويلى، يمثل نسبة 50% مستثمرين قطاع خاص و50% قروضاً طويلة الأجل.
وذكر ((خطاب))، أن الشركة القابضة انتهت من تخصيص الأراضى اللازمة للمشروع وجارٍ فحص العروض التى تقدمت من قبل شركات القطاع الخاص.
ونوه بأن الشركة لديها أيضاً مصنع لإنتاج المنظفات بطاقة انتاجية 4 آلاف طن صابون غسيل وتواليت، وأبرم مؤخراً تعاقدات لتصدير 500 طن للسودان.
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