تخطط شركة طنطا للزيوت والصابون، وهى شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإضافة خط جديد لمياه الشرب الطبيعية لمصنع المياه التابع لها، باستثمارات 100 مليون جنيه قبل نهاية العام الجارى، بطاقة إنتاجية 10 آلاف زجاجة فى الساعة.

قال إبراهيم خطاب، رئيس مجلس الإدارة، إنَّ الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 100 ألف كرتونة شهرياً و5 آلاف قارورة، فى الوقت الحالى وهى أعلى 30% مقارنة بالعام الماضى.

وذكر أن الشركة، التى يتركز نشاطها الأساسى فى الزيوت والمنظفات، تستهدف زيادة مبيعاتها 4% خلال العام المالى الحالى لتصل إلى 5 مليارات جنيه.

وكشف خطاب أن ((طنطا للزيوت)) لديها 3 مصانع لإنتاج الزيوت والمسلى بطاقة إنتاجية 400 طن يومياً، وتوجه نحو 70% من انتاجها للزيت التموينى إذ تورد 10 آلاف طن شهرياً.

وذكر أن الإنتاج المُتبقى توجهه الشركة للسوق الحر، والتصدير، وأن صادراتها للسودان خلال الشهر الماضى تجاوزت ألف طن، فينا تعاقدت مع الأردن لتوريد الكمية نفسها.

أشار إلى أن شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ستشارك فى تدشين أكبر مجمع صناعى لإنتاج الزيوت، وأنهم فى انتظار بدء عمليات الإنشاء.

ويشمل المجمع المقرر تدشينه على مساحة 137 ألف متر مربع، فى مدينة برج العرب، مصنع استخلاص بطاقة 900 ألف طن بذرة سنوياً، ومصنع تكرير وتعبئة الزيوت بطاقة 2400 طن سنوياً، ومصنع إنتاج المسلى بطاقة 90 ألف طن سنوياً.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 165 مليون دولار، كما أن الهيكل التمويلى، يمثل نسبة 50% مستثمرين قطاع خاص و50% قروضاً طويلة الأجل.

وذكر ((خطاب))، أن الشركة القابضة انتهت من تخصيص الأراضى اللازمة للمشروع وجارٍ فحص العروض التى تقدمت من قبل شركات القطاع الخاص.

ونوه بأن الشركة لديها أيضاً مصنع لإنتاج المنظفات بطاقة انتاجية 4 آلاف طن صابون غسيل وتواليت، وأبرم مؤخراً تعاقدات لتصدير 500 طن للسودان.