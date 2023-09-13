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“المصيلحي”: دعم الخبز والسلع التموينية بـ127 مليار جنيه سنويًا

9/13/2023 2:15:14 PM
(MENAFN- Al-BoNews) وزير التموين يوجه بالاهتمام بجودة رغيف الخبز والسلع التموينية

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن الدولة تدفع 127 مليار جنيه ‏سنويًا لدعم الخبز والسلع التموينية، منها 91 مليار جنيه للخبز فقط.

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بضرورة الاهتمام بجودة ‏المنتج في رغيف الخبز والسلع التموينية والدقيق.

وأشار، خلال اجتماعه مع مديري المديريات بالمحافظات، إلى بضرورة تشكيل ‏لجان مع وضع خطط أسبوعية لمناطق الاستهداف سواء للمطاحن أو مخازن ‏السلع التموينية أو المخابز.

وأكد المصيلحي، على ضرورة تحريك هذه اللجان وتغير أعضاءها من مكان ‏لأخر في مدة لا تتعدى الشهر لكل لجنة بكل منطقة.

وشدد على ضرورة توجيه إنذار للمخالف مرة واثنين؛ والثالثة يتم الغلق لكل ‏من لا يلتزم بمعايير الجودة في الإنتاج.

وأشار إلى أهمية التأكيد على مديريات التموين بضرورة المرور ‏الدائم من خلال اللجان المُشكلة على المخابز عبر المخطط الموضوع يوميًا، مع ‏التشديد على رئيس اللجنة لمتابعة جودة رغيف الخبز المدعم من الدولة ‏للمواطن والتي تتحمله الدولة تكلفة إنتاج تقدر بـ90 قرشًا للرغيف الواحد.

ووجه المصيلحي بضرورة تسجيل جميع المتعاملين في الأرز الشعير والأبيض بالمديرية سواء كانت ‏مضارب أو فراكات أو مخازن أو خطوط إنتاج، وضرورة كتابة السعر على السلعة والمنشأ وتاريخ الإنتاج أيضًا.

كما وجه ‏مديري المديريات بضرورة تقديم هذه الجهات والكيانات للتراخيص اللازمة وإلا سوف ‏يتم غلق أي منشأة تتعامل مع الأرز بدون وجود تراخيص لازمة من سجل ‏تجاري وبطاقة ضريبية وكل التراخيص اللازمة لذلك لمعرفة أماكن الأنشطة ‏التجارية المتعاملة في الأرز.

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