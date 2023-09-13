“المصيلحي”: دعم الخبز والسلع التموينية بـ127 مليار جنيه سنويًا
التاريخ
9/13/2023 2:15:14 PM
(MENAFN- Al-BoNews) وزير التموين يوجه بالاهتمام بجودة رغيف الخبز والسلع التموينية
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن الدولة تدفع 127 مليار جنيه سنويًا لدعم الخبز والسلع التموينية، منها 91 مليار جنيه للخبز فقط.
وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بضرورة الاهتمام بجودة المنتج في رغيف الخبز والسلع التموينية والدقيق.
وأشار، خلال اجتماعه مع مديري المديريات بالمحافظات، إلى بضرورة تشكيل لجان مع وضع خطط أسبوعية لمناطق الاستهداف سواء للمطاحن أو مخازن السلع التموينية أو المخابز.
وأكد المصيلحي، على ضرورة تحريك هذه اللجان وتغير أعضاءها من مكان لأخر في مدة لا تتعدى الشهر لكل لجنة بكل منطقة.
وشدد على ضرورة توجيه إنذار للمخالف مرة واثنين؛ والثالثة يتم الغلق لكل من لا يلتزم بمعايير الجودة في الإنتاج.
وأشار إلى أهمية التأكيد على مديريات التموين بضرورة المرور الدائم من خلال اللجان المُشكلة على المخابز عبر المخطط الموضوع يوميًا، مع التشديد على رئيس اللجنة لمتابعة جودة رغيف الخبز المدعم من الدولة للمواطن والتي تتحمله الدولة تكلفة إنتاج تقدر بـ90 قرشًا للرغيف الواحد.
ووجه المصيلحي بضرورة تسجيل جميع المتعاملين في الأرز الشعير والأبيض بالمديرية سواء كانت مضارب أو فراكات أو مخازن أو خطوط إنتاج، وضرورة كتابة السعر على السلعة والمنشأ وتاريخ الإنتاج أيضًا.
كما وجه مديري المديريات بضرورة تقديم هذه الجهات والكيانات للتراخيص اللازمة وإلا سوف يتم غلق أي منشأة تتعامل مع الأرز بدون وجود تراخيص لازمة من سجل تجاري وبطاقة ضريبية وكل التراخيص اللازمة لذلك لمعرفة أماكن الأنشطة التجارية المتعاملة في الأرز.
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