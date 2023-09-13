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580 مليار درهم استثمارات بنوك الإمارات بنهاية يوليو - جريدة البورصة

9/13/2023 2:03:39 PM
(MENAFN- Al-BoNews) > أصدر مصرف الإمارات المركزى إحصائية تشير إلى أن استثمارات البنوك العاملة في الدولة ناهزت حاجز 580 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي محققة أعلى مستوى في تاريخها.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية“وام” اليوم الأربعاء وفقًا لإحصائيات المصرف المركزي، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية الصادر اليوم، إلى ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 18.8% لتصل إلى 579.5 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة تعادل 91.8 مليار درهم، مقابل نحو 487.7 مليار درهم في يوليو 2022.

وأضافت بحسب المصرف المركزي، أن زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 0.91% مقابل 574.3 مليار درهم في يونيو الماضي، بزيادة تعادل 5.2 مليار درهم خلال شهر واحد، بينما ارتفعت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بمقدار 52.1 مليار درهم أو ما نسبته 10% مقارنة بنحو 527.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي كما استحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 46% مع بلوغها 266.8 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 1.3% مقارنة بنحو 263.3 مليار درهم في يونيو الماضي.ِ

وأشارت إلى أن بلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير“سندات الدين” نحو 43% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 249.9 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 0.6% مقابل 248.5 مليار درهم في يونيو 2023.

ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 12.5 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنسبة 3.3% مقارنة بنحو 12.1 مليار درهم في يونيو 2023، فيما زادت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 5.9% مقابل 11.8 مليار درهم في ديسمبر 2022.

وحسب إحصائيات“المركزي”، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 50.3 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 12.5% مقابل 44.7 مليار درهم في يوليو 2022.

يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.

أ. ش. أ

MENAFN13092023000202011048ID1107062085

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