580 مليار درهم استثمارات بنوك الإمارات بنهاية يوليو - جريدة البورصة
التاريخ
9/13/2023 2:03:39 PM
(MENAFN- Al-BoNews) >
أصدر مصرف الإمارات المركزى إحصائية تشير إلى أن استثمارات البنوك العاملة في الدولة ناهزت حاجز 580 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي محققة أعلى مستوى في تاريخها.
وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية“وام” اليوم الأربعاء وفقًا لإحصائيات المصرف المركزي، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية الصادر اليوم، إلى ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 18.8% لتصل إلى 579.5 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة تعادل 91.8 مليار درهم، مقابل نحو 487.7 مليار درهم في يوليو 2022.
وأضافت بحسب المصرف المركزي، أن زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 0.91% مقابل 574.3 مليار درهم في يونيو الماضي، بزيادة تعادل 5.2 مليار درهم خلال شهر واحد، بينما ارتفعت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بمقدار 52.1 مليار درهم أو ما نسبته 10% مقارنة بنحو 527.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي كما استحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 46% مع بلوغها 266.8 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 1.3% مقارنة بنحو 263.3 مليار درهم في يونيو الماضي.ِ
وأشارت إلى أن بلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير“سندات الدين” نحو 43% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 249.9 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 0.6% مقابل 248.5 مليار درهم في يونيو 2023.
ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 12.5 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنسبة 3.3% مقارنة بنحو 12.1 مليار درهم في يونيو 2023، فيما زادت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 5.9% مقابل 11.8 مليار درهم في ديسمبر 2022.
وحسب إحصائيات“المركزي”، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 50.3 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 12.5% مقابل 44.7 مليار درهم في يوليو 2022.
يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.
أ. ش. أ
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