(MENAFN- Al-BoNews) >
أقرت الجمعية العامة العادية لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية“سايب بنك”، زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 157.5 مليون دولار إلى 331.02 مليون دولار.
وقررت العمومية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 157.5 مليون دولار إلى 321.02 مليون دولار في صورة أسهم مجانية عددها 17.35 مليون سهم بقيمة 173.52 مليون دولار مقمسة كالآتي:
– أسهم مجانية عددها 1.102 مليون سهم بقيمة اسمية 11.02 مليون دولار ممولة من أرباح عام 2022.
– أسهم مجانية عددها 16.25 مليون سهم بقيمة اسمية 162.5 مليون دولار مملومة من الاحتياطي القانوني والعام والرأسمال والأرباح المحتجزة متضمنة أرباح 2021.
وسيتم توزيع الأسهم المجانية بواقع 1.1 سهم مجاني لكل سهم أصلي بالقيمة الاسمية 10 دولار للسهم.
وعلى صعيد العمومية غير العادية، صدقت على تعديل المواد 6- 7 من النظام الأساسي بناء على زيادة رأس المال.
وتوزع الزيادة في صورة أسهم مجانية عددها 17.35 مليون سهم بقيمة 173.52 مليون دولار.
واقترح مجلس الإدارة توزيع أسهم مجانية لزيادة رأس المال بواقع 1.101 سهم مجاني لكل سهم أصلي، والعرض على العمومية.
وتراجعت أرباح بنك الشركة المصرفية العربية الدولية“سايب بنك” بنسبة 24% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل 12.1 مليون دولار، مقارنة بربح 16 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فيما زادت إيرادات الفوائد خلال الستة أشهر الأولى من العام الحاري لتصل 186.5 مليون دولار، مقابل 184.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات مضاعفة رأس المال المصدر لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية ليصبح 331 مليون دولار.
جاء ذلك وفقا لأحكام المادة“48” من قواعد القيد بالبورصة المصرية.
وقال البنك إن الزيادة ستكون من 157.5 مليون دولار برأسماله المصدر والمدفوع ليصبح 331.025 مليون دولار، بزيادة قدرها 173.525 مليون دولار تمويلا من الاحتياطات والأرباح المحتجزة متضمنة أرباح العام وفقا للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021 و2022.
وكان وافق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك، عبر توزيع أسهم مجانية.
وتضمن القرار زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 157.5 مليون دولار إلى 331.02 مليون دولار في صورة أسهم مجانية، رهنًا بموافقة العمومية والبنك المركزي.
وأضاف البنك أنه سيتم تمويل الزيادة من خلال أسهم مجانية عددها 16.25 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 162.5 مليون دولار ممولة من الاحتياطيات (القانوني، العام، الرأسمالي) والأرباح المحتجزة وفقًا لقوائم 2021.
كما سيتم الزيادة من خلال أسهم مجانية عددها 1.102 مليون سهم بقيمة اسمية 11.02 مليون دولار ممولة من الأرباح العام وفقًا لقوائم 2022.
وأشار البنك، إلى أنه سيتم توزيع تلك الاسهم المجانية البالغ عددها 17.35 مليون سهم بواقع 1.101 سهم مجاني تقريبا لكل سهم بالقيمة الاسمية البالغة 10 دولار للسهم، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
وكان اقترح مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إجراء توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 11.02 مليون دولار عن أرباح عام 2022.
وتضمن المقترح توزيع 11.025 مليون دولار بواقع كوبون نقدي قيمته 0.7 دولار للسهم، رهناً بموافقة المركزي المصري وعمومية الشركة.
وأشار البنك إلى أن قيمة التوزيع المقترح تمثل 7% من رأس المال المصدر والمدفوع.
ارتفعت أرباح بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بنسبة 51% خلال العام الماضي، لتصل 30.15 مليون دولار، مقارنة بربح 19.93 مليون دولار خلال العام الأسبق.
فيما تراجعت إيرادات الفوائد خلال العام الماضي لتصل إلى 379.7 مليون دولار، مقابل 398.6 مليون دولار في 2021.
وكان قرر بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بيع حصة البنك في شركة الأهرام للورق“فورا” البالغة 8.53% من اجمالي أسهم الشركة.
وقال البنك أنه جاري العمل على إنهاء إجراءات البيع.
ارتفعت أرباح بنك الشركة المصرفية العربية الدولية“Saib” بنسبة 46.3% خلال الربع الأول لتصل إلى 7.68 مليون دولار، مقارنة بصافي ربح 5.25 مليون دولار بالربع المقارن العام الماضي.
فيما تراجعت إيرادات الفوائد لتصل 94.2 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2022، مقابل 97.6 مليون دولار بالفترة المقارنة.
وانخفض هامش الفوائد إلى 31.6 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 33.1 مليون دولار بالربع المقارن العام الماضي.
وتراجعت مصروفات الفوائد خلال نفس الفترة إلى 62.6 مليون دولار مقابل 64.4 مليون دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وسجل نصيب سهم البنك من الأرباح 0.51 دولار، مقابل 0.35 دولار بالفترة المناظرة.
وكان وافق مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية على تقرير الإفصاح فيما يخص زيادة رأس المال المرخص به والمقترح من المجلس والموافق عليه من البنك المركزي المصري إلى 350 مليون دولار بدلًا من 200 مليون دولار.
واعتمد المجلس تقرير إفصاح زيادة رأس المال المصدر بقيمة 7.5 مليون دولار، عن طريق توزيعات الأسهم المجانية التي تم إعتمادها من الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2020 من خلال إعتماد قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
وأضاف البنك:“بحيث تكون هذه الأسهم موزعة على عدد 750 ألف سهم، وتمثل نسبة 5% من رأس المال المدفوع، وتوزع على السادة المساهمين كلا بقدر حصته في رأس المال المدفوع بما يوازي عدد أسهم مجاني لكل 20 سهماً”.
وأوضح، أن تلك التعديلات مرهونة بموافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديلات النظام الأساسي الخاص بالبنك فيما يخص زيادة رأس المال المصدر والمرخص به.
ووافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بإجراء أي تعديلات على نموذج تقرير الإفصاح، والسير في اجراءات التعديلات بزيادة رأس مال البنك المصدر والمرخص به على النحو المذكور بالتقرير.