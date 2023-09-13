وقررت العمومية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 157.5 مليون دولار إلى 321.02 مليون دولار في صورة أسهم مجانية عددها 17.35 مليون سهم بقيمة 173.52 مليون دولار مقمسة كالآتي:

– أسهم مجانية عددها 1.102 مليون سهم بقيمة اسمية 11.02 مليون دولار ممولة من أرباح عام 2022.

– أسهم مجانية عددها 16.25 مليون سهم بقيمة اسمية 162.5 مليون دولار مملومة من الاحتياطي القانوني والعام والرأسمال والأرباح المحتجزة متضمنة أرباح 2021.

وسيتم توزيع الأسهم المجانية بواقع 1.1 سهم مجاني لكل سهم أصلي بالقيمة الاسمية 10 دولار للسهم.

وعلى صعيد العمومية غير العادية، صدقت على تعديل المواد 6- 7 من النظام الأساسي بناء على زيادة رأس المال.

وتوزع الزيادة في صورة أسهم مجانية عددها 17.35 مليون سهم بقيمة 173.52 مليون دولار.





واقترح مجلس الإدارة توزيع أسهم مجانية لزيادة رأس المال بواقع 1.101 سهم مجاني لكل سهم أصلي، والعرض على العمومية.

وتراجعت أرباح بنك الشركة المصرفية العربية الدولية“سايب بنك” بنسبة 24% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل 12.1 مليون دولار، مقارنة بربح 16 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

فيما زادت إيرادات الفوائد خلال الستة أشهر الأولى من العام الحاري لتصل 186.5 مليون دولار، مقابل 184.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات مضاعفة رأس المال المصدر لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية ليصبح 331 مليون دولار.

جاء ذلك وفقا لأحكام المادة“48” من قواعد القيد بالبورصة المصرية.

وقال البنك إن الزيادة ستكون من 157.5 مليون دولار برأسماله المصدر والمدفوع ليصبح 331.025 مليون دولار، بزيادة قدرها 173.525 مليون دولار تمويلا من الاحتياطات والأرباح المحتجزة متضمنة أرباح العام وفقا للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021 و2022.

وكان وافق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك، عبر توزيع أسهم مجانية.

وتضمن القرار زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 157.5 مليون دولار إلى 331.02 مليون دولار في صورة أسهم مجانية، رهنًا بموافقة العمومية والبنك المركزي.

وأضاف البنك أنه سيتم تمويل الزيادة من خلال أسهم مجانية عددها 16.25 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 162.5 مليون دولار ممولة من الاحتياطيات (القانوني، العام، الرأسمالي) والأرباح المحتجزة وفقًا لقوائم 2021.

كما سيتم الزيادة من خلال أسهم مجانية عددها 1.102 مليون سهم بقيمة اسمية 11.02 مليون دولار ممولة من الأرباح العام وفقًا لقوائم 2022.

وأشار البنك، إلى أنه سيتم توزيع تلك الاسهم المجانية البالغ عددها 17.35 مليون سهم بواقع 1.101 سهم مجاني تقريبا لكل سهم بالقيمة الاسمية البالغة 10 دولار للسهم، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

وكان اقترح مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إجراء توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 11.02 مليون دولار عن أرباح عام 2022.

وتضمن المقترح توزيع 11.025 مليون دولار بواقع كوبون نقدي قيمته 0.7 دولار للسهم، رهناً بموافقة المركزي المصري وعمومية الشركة.

وأشار البنك إلى أن قيمة التوزيع المقترح تمثل 7% من رأس المال المصدر والمدفوع.

ارتفعت أرباح بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بنسبة 51% خلال العام الماضي، لتصل 30.15 مليون دولار، مقارنة بربح 19.93 مليون دولار خلال العام الأسبق.

فيما تراجعت إيرادات الفوائد خلال العام الماضي لتصل إلى 379.7 مليون دولار، مقابل 398.6 مليون دولار في 2021.

وكان قرر بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بيع حصة البنك في شركة الأهرام للورق“فورا” البالغة 8.53% من اجمالي أسهم الشركة.

وقال البنك أنه جاري العمل على إنهاء إجراءات البيع.

ارتفعت أرباح بنك الشركة المصرفية العربية الدولية“Saib” بنسبة 46.3% خلال الربع الأول لتصل إلى 7.68 مليون دولار، مقارنة بصافي ربح 5.25 مليون دولار بالربع المقارن العام الماضي.

فيما تراجعت إيرادات الفوائد لتصل 94.2 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2022، مقابل 97.6 مليون دولار بالفترة المقارنة.

وانخفض هامش الفوائد إلى 31.6 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 33.1 مليون دولار بالربع المقارن العام الماضي.

وتراجعت مصروفات الفوائد خلال نفس الفترة إلى 62.6 مليون دولار مقابل 64.4 مليون دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وسجل نصيب سهم البنك من الأرباح 0.51 دولار، مقابل 0.35 دولار بالفترة المناظرة.

وكان وافق مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية على تقرير الإفصاح فيما يخص زيادة رأس المال المرخص به والمقترح من المجلس والموافق عليه من البنك المركزي المصري إلى 350 مليون دولار بدلًا من 200 مليون دولار.

واعتمد المجلس تقرير إفصاح زيادة رأس المال المصدر بقيمة 7.5 مليون دولار، عن طريق توزيعات الأسهم المجانية التي تم إعتمادها من الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2020 من خلال إعتماد قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وأضاف البنك:“بحيث تكون هذه الأسهم موزعة على عدد 750 ألف سهم، وتمثل نسبة 5% من رأس المال المدفوع، وتوزع على السادة المساهمين كلا بقدر حصته في رأس المال المدفوع بما يوازي عدد أسهم مجاني لكل 20 سهماً”.

وأوضح، أن تلك التعديلات مرهونة بموافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديلات النظام الأساسي الخاص بالبنك فيما يخص زيادة رأس المال المصدر والمرخص به.

ووافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بإجراء أي تعديلات على نموذج تقرير الإفصاح، والسير في اجراءات التعديلات بزيادة رأس مال البنك المصدر والمرخص به على النحو المذكور بالتقرير.