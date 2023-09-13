“لافارج مصر” تتبنى استراتيجية تركز على الاستدامة البيئية

قال جيمى خان الرئيس التنفيذى لشركة لافارج مصر، إن الشركة قامت بإمداد جميع المشروعات القومية بالأسمنت وشاركت فى العديد من المشروعات الكبرى منها: البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، ومحطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، ومترو الأنفاق، ومستشفى 57357، وغيرها من المشروعات.

وتمتلك لافارج مصر مصنعاً من أكبر مصانع الأسمنت فى الشرق الأوسط وأفريقيا بالعين السخنة، المكون من 5 خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية تصل إلى 9.5 مليون طن سنوياً.

وتابع خان فى حوار لـ((البورصة))، أن الشركة تتبنى استراتيجية طموحة تركز على تحقيق الاستدامة البيئية، والحد من آثار التغير المناخى بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى السعى فى زيادة نسبة الاعتماد على الوقود البديل بصورة أكبر لتقليل الانبعاثات الكربونية، حيث استطاعت تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون حتى 150 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى تقليل 200 ألف طن سنوياً من الإنبعاثات الكربونية عن طريق تقليل محتوى الكلنكر فى الأسمنت واستبداله بمواد خام صديقة للبيئة.

وأكد على أن الشركة تعتمد فى عملياتها التصنيعية على الوقود البديل، حيث تستهلك أكثر من 100 شاحنة من المخلفات يوميًا فى عملياتها، وتسعى بصورة مستمرة لزيادة استخدام الوقود البديل فى مزيج الطاقة الخاص بالعمليات التصنيعية، والذى يحل محل الوقود الأحفورى العادي.

وأضاف أن الشركة أيضًا بدأت فى الاعتماد على الطاقة الشمسية فى كثير من أعمال الإنارة الليلية فى منطقة المحاجر بمصنع الأسمنت بالعين السخنة.

ووفقًا للرئيس التنفيذى، فإن خطة الشركة الحالية تركز على زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية، وتطوير حلول رقمية للنقل اللوجستى، فيما تدرس أفضل الطرق وأقصرها لشاحنات توصيل الأسمنت والخرسانة من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أن لافارج مصر تتبنى خطة طموحة لتحقيق الاستدامة البيئية وتركز فيها على البعد البيئى والاقتصادى والمجتمعى، من خلال تطبيق معايير الاستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وإدخال مواد خام صديقة للبيئة فى عمليات التصنيع، وإدارة المخلفات بشكل مستدام وآمن، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة، إلى جانب التزامها ببناء مجتمعات متكاملة مستدامة، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتها.

وتابع، أن جميع خطوط إنتاج الشركة المنتجات الخضراء من الأسمنت والخرسانة الصديق للبيئة، والذى يتم انتاجه من خلال مواد معاد تدويرها صديقة للبيئة، حيث يتم تقليل محتوى مادة الكلينكر فى الأسمنت، مما يقلل من الانبعاثات الكربونية بنسبة من 50 إلى 60%، والخرسانة الخضراء التى تحتوى على بصمة كربونية أقل بنسبة من 30 إلى 40% من الخرسانة العادية.

وأطلقت الشركة لأول مرة أسمنت“شطبنا” الصديق للبيئة والذى يقلل من الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% مقارنة بأنواع الأسمنت العادى، وهناك أيضاً منتجات الأسمنت البوزولانى والأسمنت البوزولانى المقاوم للكبريتات بنسبة انبعاثات كربونية أقل من 15% إلى 20%، والمنتجات تستخدم فى مختلف محافظات مصر، وبصفة خاصة فى المشروعات القومية.

وأشار إلى أن أكبر التحديات التى تواجه تحقيق الاستدامة فى صناعة الأسمنت هى إعتماد منتجات الأسمنت الأخضر فى أكواد البناء المصرية بنسبة منخفضة، فضلاً عن اعتمادها فى وقت زمنى أطول مقارنة باعتماد منتجات الاسمنت العادية.

وتشمل التحديات الأخرى التى تواجه الصناعة عدم وجود دعم كافٍ لمصنعى الأسمنت الأخضر، مثل اعتماد سوق الكربون الذى تم تبنيه فى الكثير من دول العالم، وفقًا لـ((خان)).

واستطرد، أن بعض الدول تشترط مواصفات بيئية معينة فى الأسمنت، موضحًا أن هذا الاتشراط لا يمثل عائقا أمام لافارج خاصة وأن جميع خطوط إنتاج الشركة من المنتجات الخضراء من الأسمنت والخرسانة الصديقة للبيئة، والذى يتم إنتاجه من خلال مواد معاد تدويرها ليس لها تأثير ضار على البيئة تماشيًا مع معايير مجموعة هولسيم العالمية المجموعة الأم.

وأوضح، أن الشركة تستهدف الوصول إلى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون لتتجاوز 20٪ مقارنة بعام 2018، خصوصاً وأن مجموعة هولسيم الأم وقعت على مبادرة ((طموح الأعمال لـ 1.5 درجة مئوية)) الخاصة بـUNGC، مع أهداف واضحة لعام 2050 تم التحقق من صحتها من قبل SBTi.