“لافارج مصر” تتبنى استراتيجية تركز على الاستدامة البيئية

(MENAFN- Al-BoNews) 9.5 مليون طن حجم الطاقة الإنتاجية للشركة سنويًا
قال جيمى خان الرئيس التنفيذى لشركة لافارج مصر، إن الشركة قامت بإمداد جميع المشروعات القومية بالأسمنت وشاركت فى العديد من المشروعات الكبرى منها: البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، ومحطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، ومترو الأنفاق، ومستشفى 57357، وغيرها من المشروعات.
وتمتلك لافارج مصر مصنعاً من أكبر مصانع الأسمنت فى الشرق الأوسط وأفريقيا بالعين السخنة، المكون من 5 خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية تصل إلى 9.5 مليون طن سنوياً.
وتابع خان فى حوار لـ((البورصة))، أن الشركة تتبنى استراتيجية طموحة تركز على تحقيق الاستدامة البيئية، والحد من آثار التغير المناخى بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى السعى فى زيادة نسبة الاعتماد على الوقود البديل بصورة أكبر لتقليل الانبعاثات الكربونية، حيث استطاعت تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون حتى 150 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى تقليل 200 ألف طن سنوياً من الإنبعاثات الكربونية عن طريق تقليل محتوى الكلنكر فى الأسمنت واستبداله بمواد خام صديقة للبيئة.
وأكد على أن الشركة تعتمد فى عملياتها التصنيعية على الوقود البديل، حيث تستهلك أكثر من 100 شاحنة من المخلفات يوميًا فى عملياتها، وتسعى بصورة مستمرة لزيادة استخدام الوقود البديل فى مزيج الطاقة الخاص بالعمليات التصنيعية، والذى يحل محل الوقود الأحفورى العادي.
وأضاف أن الشركة أيضًا بدأت فى الاعتماد على الطاقة الشمسية فى كثير من أعمال الإنارة الليلية فى منطقة المحاجر بمصنع الأسمنت بالعين السخنة.
ووفقًا للرئيس التنفيذى، فإن خطة الشركة الحالية تركز على زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية، وتطوير حلول رقمية للنقل اللوجستى، فيما تدرس أفضل الطرق وأقصرها لشاحنات توصيل الأسمنت والخرسانة من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية.
وأشار إلى أن لافارج مصر تتبنى خطة طموحة لتحقيق الاستدامة البيئية وتركز فيها على البعد البيئى والاقتصادى والمجتمعى، من خلال تطبيق معايير الاستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وإدخال مواد خام صديقة للبيئة فى عمليات التصنيع، وإدارة المخلفات بشكل مستدام وآمن، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة، إلى جانب التزامها ببناء مجتمعات متكاملة مستدامة، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتها.
وتابع، أن جميع خطوط إنتاج الشركة المنتجات الخضراء من الأسمنت والخرسانة الصديق للبيئة، والذى يتم انتاجه من خلال مواد معاد تدويرها صديقة للبيئة، حيث يتم تقليل محتوى مادة الكلينكر فى الأسمنت، مما يقلل من الانبعاثات الكربونية بنسبة من 50 إلى 60%، والخرسانة الخضراء التى تحتوى على بصمة كربونية أقل بنسبة من 30 إلى 40% من الخرسانة العادية.
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وأطلقت الشركة لأول مرة أسمنت“شطبنا” الصديق للبيئة والذى يقلل من الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% مقارنة بأنواع الأسمنت العادى، وهناك أيضاً منتجات الأسمنت البوزولانى والأسمنت البوزولانى المقاوم للكبريتات بنسبة انبعاثات كربونية أقل من 15% إلى 20%، والمنتجات تستخدم فى مختلف محافظات مصر، وبصفة خاصة فى المشروعات القومية.
وأشار إلى أن أكبر التحديات التى تواجه تحقيق الاستدامة فى صناعة الأسمنت هى إعتماد منتجات الأسمنت الأخضر فى أكواد البناء المصرية بنسبة منخفضة، فضلاً عن اعتمادها فى وقت زمنى أطول مقارنة باعتماد منتجات الاسمنت العادية.
وتشمل التحديات الأخرى التى تواجه الصناعة عدم وجود دعم كافٍ لمصنعى الأسمنت الأخضر، مثل اعتماد سوق الكربون الذى تم تبنيه فى الكثير من دول العالم، وفقًا لـ((خان)).
واستطرد، أن بعض الدول تشترط مواصفات بيئية معينة فى الأسمنت، موضحًا أن هذا الاتشراط لا يمثل عائقا أمام لافارج خاصة وأن جميع خطوط إنتاج الشركة من المنتجات الخضراء من الأسمنت والخرسانة الصديقة للبيئة، والذى يتم إنتاجه من خلال مواد معاد تدويرها ليس لها تأثير ضار على البيئة تماشيًا مع معايير مجموعة هولسيم العالمية المجموعة الأم.
وأوضح، أن الشركة تستهدف الوصول إلى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون لتتجاوز 20٪ مقارنة بعام 2018، خصوصاً وأن مجموعة هولسيم الأم وقعت على مبادرة ((طموح الأعمال لـ 1.5 درجة مئوية)) الخاصة بـUNGC، مع أهداف واضحة لعام 2050 تم التحقق من صحتها من قبل SBTi.
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