بدأت عدد من الشركات المنتجة للأسمدة والمبيدات الحشرية الاعتماد على مدخلات تصنيع عضوية، والتى تأتى من مواد نباتية وحيوانية لتقليل الانبعاثات الكربونية إلى أقل نسبة ممكنة.

قال مستثمرو القطاع لـ”البورصة” إن الأسمدة التى تعتمد فى تصنيعها على مواد كيميائية تساهم فى زيادة انبعاث غازات الاحتباس الحرارى بنسبة 2.1% عالميًا، وتراجع هذه النسبة مرهون بزيادة مدخلات التصنيع العضوية.

أضافوا إلى أن الاستخدام الزراعى للأسمدة الأزوتية يتسبب فى إطلاق أكسيد النيتروز، وهو غاز أقوى 265 مرة من ثانى أكسيد الكربون.

قال أحمد راضى، المدير التنفيذى لشركة إيجى ماج بيوتكنولوجى لتصنيع الأسمدة العضوية، إن جميع الشركات التى تعمل فى صناعة الأسمدة تبحث عن حلول متوافقة مع البيئة لضمان استمرارية التشغيل والتصدير إلى دول أوروبا.

أشار إلى أن الشركة ركزت فى بداية الاستثمار على التناغم مع توجهات السوق العالمى نحو الاستدامة لأن ذلك يمنحها فرص تصديريه للدول بدون تقديم تقارير خاصة عن كيفية الصناعة، نظراً لإطلاعها مسبقًا على طبيعة عمل الشركات القائمة على الاقتصاد الحيوى.

وتتخصص الشركة فى تصنيع الأسمدة العضوية وتمتلك خطى إنتاج الأول خاص بإنتاج المادة الخام، والثانى خاص بتصنيع المركزات المستخدمة فى هذا المجال عبر تحويلها لشكل صناعى قابل للتداول.

لفت إلى أن الشركة تسعى إلى توسيع نشاطها خلال الفترة المقبلة بدعم من زيادة الطلب على الأسمدة العضوية كبديل للأسمدة الأزوتية والنيتروجية من خلال الاعتماد على الكائنات الحية مثل اليرقة التى تتغذى على المخلفات والمتبقيات العضوية لإنتاج خامات تستخدم فى تصنيع السماد.

أشار إلى أن المصنع يعمل على إنتاج أنواع مختلفة من الأسمدة العضوية التى تحتاجها المحاصيل منذ بداية الزراعة حتى مرحلة الحصاد، وأبرزها هى المحاصيل الورقية ومحاصيل البنجر والبصل والفراولة.

كما أن الشركة ضخت استثمارات فى تصنيع مبيد حشرى عضوى يتميز بقدرته على قتل الآفات فى طورها البالغ مقارنة بالمبيدات العادية، الأمر الذى يعزز من قدرة الشركة على المدى البعيد فى الوصول إلى جميع أسواق أوروبا التى تشترط تطبيق معايير الاستدامة فى المنتجات التى المستوردة.

أكد أن هذا النوع من المبيدات الحشرية العضوية يتم إنتاجه من دولتين فقط هم الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، لافتاً إلى أن المصنع قام بعمل تجارب أولية للمبيد على مساحات زراعية واسعة لإثبات فاعلية، وتوافقه مع البيئة.

ذكر أن متوسط الطاقة الإنتاجية للمبيد الحشرى العضوى تقدر بنحو 5 أطنان شهرياً، مضيفاً أنه يتم استخدامه حالياً لمزرعة فراولة بمساحة تصل إلى 600 فدان خلال الشهر الماضى مستهدفاً مضاعفة تلك المساحة خلال الموسم الجديد.

قال أيمن ويصا، مدير التسويق لشركة كمبوست الملكة للأسمدة العضوية، إن الشركة تعتمد على المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج الأسمدة العضوية من خلال إعادة تدويرها بما يتماشى مع التوجه العالمى للزراعة العضوية النظيفة.

تابع أن المصنع يسعى إلى استحداث آليات جديدة لتعزيز مبدأ الاستدامة وذلك من خلال التخلص من المخلفات الزراعية والحيوانية بدلاً من حرقها لتهيئة الظروف للبكتيريا للتكاثر وبعدها نبدأ عملية التسخين ويحدث التحلل للحصول على السماد العضوي.

ذكر أن الشركة لديها مصنعين لإنتاج الأسمدة العضوية، مصنعاً بالقاهرة يعتمد على المخلفات الزراعية وآخر بمحافظة بنى سويف يعتمد على المخلفات الحيوانية، ومتوسط الطاقة الإنتاجية فى كلا المصنعين تقدر بـ 5 مليون عبوة سنوياً.

أكد أن وعى الفلاحين بالاعتماد على الأسمدة العضوية منخفض مقارنة بالاعتماد على الأسمدة الأزوتية.. لكن المزارع التى ترغب فى التصدير هى التى تعتمد على أسمدة عضوية ويرجع ذلك لمعايير الجودة الخاصة بمنتجات التصدير.

أوضح أن الأسمدة العضوية تمتاز بقدرتها على تحسين جودة التربة وزيادة معدلات البكتيريا النافعة مقارنة بالأسمدة الكيماوية التى تؤدى فى بعض الأحيان نتيجة الإفراط فى الاستخدام إلى ضعف التربة.

وسجلت صادرات الأسمدة العام الماضى نحو 2.7 مليار دولار، وبلغت الطاقات الإنتاجية السنوية للأسمدة 7.8 مليون طن تقريبا من الأسمدة النيتروجينية، و7 ملايين طن من صخر الفوسفات، و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية.

قال أحمد خليفة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ايفرجرو، إن الشركة تعتمد على التكنولوجيا التى تتوافق مع المعايير الدولية، لذلك بدأت الشركة تعتمد على طاقة كهربائية ذاتية وتقليل مصادر الملوثة البيئة.

اضاف لـ“البورصة” أن الشركة ضخت ما يقرب من 200 مليون دولار لاستغلال مخلفات المصنع فى إنتاج أعلاف حيوانية، وهذا الأمر يصنف بأنه معالجة تكنولوجية لأكثر المخلفات ضرراً بصناعة الأسمدة البوتاسية والفوسفاتية والمشروع بدأ فى الإنتاج منذ فترة.

ذكر أن استخراج الأسمدة من مخلفات الحمض الهيدروكلوريك يضع عبء مالى يقدر بـ 25 دولار على الطن.. لكن تحويلها لأعلاف حيوانية أحادية الكالسيوم ساهم فى توفير ما يقرب من 700 دولار فى الطن كانت تستنزف فى عملية الاستيراد.

أشار إلى أن المجموعة تستهدف الاعتماد على الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة فى مصنعها الجديد بعد 3 سنوات من التشغيل، رغبة فى تحقيق أعلى معايير الالتزام البيئى.

أكد أن مجموعة ايفرجرو تنتظر صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بتعديل قانون الاستثمار للسماح بإنشاء مجمعات اليوريا أمونيا فى مناطق حرة خاصة، نظرًا لمزايا المناطق الحرة من إعفاءات جمركية وضريبية بالإضافة لارتفاع نسب التصدير لـ 80% بما يشجع المستثمرين على الاستثمار بهذا النظام.

تابع أن الاستدامة تتعلق بتأهيل كوادر بشرية أيضًأ، لذا اتجهت الشركة إلى إنشاء مدرستين لتدريب طلبة الإعدادية بمدينة السادات والأخرى بنجع حمادى على آلية التعامل الصحى والآمن خلال مراحل التصنيع المختلفة.

قال منير حداد ، المدير العام لشركة أدجا للزراعة، إن الشركة متخصصة فى إنتاج المبيدات الحيوية من خلال الاعتماد على خامات بيولوجية عضوية تورد للمزارع القائمة على التصدير.

اشار إلى أن المصنع يعمل على إنتاج مبيدات التيرازير الحشرية التى تعتمد على تخمير البكتيريا لاستخراج مواد قادرة على مكافحة الديدان مثل محصول الذرة الذى يعانى من آفة دودة القش.