“القصير” يؤكد ضرورة تطوير سلاسل القيمة المضافة لصناعة النباتات الطبية
التاريخ
9/13/2023 2:02:57 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أكد وزير الزراعة السيد القصير، ضرورة بحث آليات تطوير سلاسل القيمة المضافة لصناعة النباتات الطبية والعطرية، وذلك في إطار تعظيم مساهمتها في الاقتصاد القومي الزراعي، وأيضا في زيادة دخول مزارعي هذه النباتات، خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة مع عدد من مصنعي النباتات الطبية والعطرية، في إطار توجهات الدولة بتدعيم هذا الملف.
وكلف القصير، بعرض ملف كامل عن هذا القطاع، والتحديات التي تواجهه، وكيفية تدعيم هذه الصناعة، حتى تسهم في تحقيق قيمة مضافة للناتج القومي، وكذلك جلب العملة الأجنبية بجانب توفير فرص عمل.
وأكد ضرورة تذليل وحل كل المشكلات والمعوقات المرتبطة بقطاع النباتات الطبية والعطرية، سواء من ناحية الزراعة أو التسويق والتصنيع والتصدير.
كان وزير الزراعة قد سبق وعقد اجتماعا مع جميع المعنيين من الوزارة عن قطاع النباتات الطبية والعطرية لبحث كيفية النهوض به، ووجه قيادات المراكز البحثية والباحثين المتخصصين في النباتات الطبية والعطرية بضرورة دعم التوسع في المساحة المنزرعة بالنباتات الطبية والعطرية في مصر وزيادة الإنتاج منها، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد عليها من الدول المستوردة.
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