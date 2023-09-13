جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة مع عدد من مصنعي النباتات الطبية والعطرية، في إطار توجهات الدولة بتدعيم هذا الملف.

وكلف القصير، بعرض ملف كامل عن هذا القطاع، والتحديات التي تواجهه، وكيفية تدعيم هذه الصناعة، حتى تسهم في تحقيق قيمة مضافة للناتج القومي، وكذلك جلب العملة الأجنبية بجانب توفير فرص عمل.

وأكد ضرورة تذليل وحل كل المشكلات والمعوقات المرتبطة بقطاع النباتات الطبية والعطرية، سواء من ناحية الزراعة أو التسويق والتصنيع والتصدير.

كان وزير الزراعة قد سبق وعقد اجتماعا مع جميع المعنيين من الوزارة عن قطاع النباتات الطبية والعطرية لبحث كيفية النهوض به، ووجه قيادات المراكز البحثية والباحثين المتخصصين في النباتات الطبية والعطرية بضرورة دعم التوسع في المساحة المنزرعة بالنباتات الطبية والعطرية في مصر وزيادة الإنتاج منها، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد عليها من الدول المستوردة.