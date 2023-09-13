“الريف المصري”: تقديم الدعم للمنتفعين من الـ1.5 مليون فدان
التاريخ
9/13/2023 2:02:57 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أكد المهندس عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، مواصلة الشركة تقديم المزيد من الدعم والخدمات والتيسيرات لفلاحي ومزارعي المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وهو ما يتماشى مع نهج ورؤية الشركة والمشروع القومي، ومع توجه الدولة بشكل عام.
وقال عبدالوهاب – اليوم الأربعاء – إن شركة تنمية الريف المصري الجديد نظمت ما يزيد على 400 دورة تدريبية وأيام حقلية مجانية لعملائها من المزارعين والشباب والمستثمرين خلال العامين الماضيين في مختلف أراضي ومواقع المشروع القومي لتنمية المليون نصف المليون فدان في كل من مناطق المغرة وغرب غرب المنيا وامتداد غرب المنيا والفرافرة، بحضور ومشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين والأكاديميين، والذين قاموا بإلقاء محاضرات وإجراء معاينات وتدريبات عملية على أرض الواقع للمنتفعين من مزارعي كل منطقة لضمان نقل الخبرات العملية ووصول المعلومات المطلوبة واللازمة للمزارعين فى أسرع وأفضل صورة ممكنة.
وأضاف أن دورات الإرشاد الزراعي شملت شتى الموضوعات والتدريبات اللازمة، منها موضوعات إدارة العملية الزراعية والعمليات الفنية للعديد من المحاصيل الاستراتيجية التي يتم زراعتها بأراضي المشروع مثل الزيتون والنخيل والقمح والذرة والفول ودوار الشمس، وأساسيات الاستزراع السمكي وتنمية الثروة الحيوانية وكيفية إنشاء وإدارة العملية الإنتاجية بالصوب الزراعية، وآليات مكافحة الحشائش والقوارض والحشرات الضارة للزراعات.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار دعم ومساندة الشركة للمنتفعين من أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان، من خلال توفير الإرشاد الزراعي والدعم الفني اللازم لهم من أجل مساندتهم وتدعيم جهودهم على طريق الاستصلاح والاستزراع والتنمية.
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