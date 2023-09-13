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“الريف المصري”: تقديم الدعم للمنتفعين من الـ1.5 مليون فدان

9/13/2023 2:02:57 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أكد المهندس عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، مواصلة الشركة تقديم المزيد من الدعم والخدمات والتيسيرات لفلاحي ومزارعي المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وهو ما يتماشى مع نهج ورؤية الشركة والمشروع القومي، ومع توجه الدولة بشكل عام.

وقال عبدالوهاب – اليوم الأربعاء – إن شركة تنمية الريف المصري الجديد نظمت ما يزيد على 400 دورة تدريبية وأيام حقلية مجانية لعملائها من المزارعين والشباب والمستثمرين خلال العامين الماضيين في مختلف أراضي ومواقع المشروع القومي لتنمية المليون نصف المليون فدان في كل من مناطق المغرة وغرب غرب المنيا وامتداد غرب المنيا والفرافرة، بحضور ومشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين والأكاديميين، والذين قاموا بإلقاء محاضرات وإجراء معاينات وتدريبات عملية على أرض الواقع للمنتفعين من مزارعي كل منطقة لضمان نقل الخبرات العملية ووصول المعلومات المطلوبة واللازمة للمزارعين فى أسرع وأفضل صورة ممكنة.

وأضاف أن دورات الإرشاد الزراعي شملت شتى الموضوعات والتدريبات اللازمة، منها موضوعات إدارة العملية الزراعية والعمليات الفنية للعديد من المحاصيل الاستراتيجية التي يتم زراعتها بأراضي المشروع مثل الزيتون والنخيل والقمح والذرة والفول ودوار الشمس، وأساسيات الاستزراع السمكي وتنمية الثروة الحيوانية وكيفية إنشاء وإدارة العملية الإنتاجية بالصوب الزراعية، وآليات مكافحة الحشائش والقوارض والحشرات الضارة للزراعات.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار دعم ومساندة الشركة للمنتفعين من أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان، من خلال توفير الإرشاد الزراعي والدعم الفني اللازم لهم من أجل مساندتهم وتدعيم جهودهم على طريق الاستصلاح والاستزراع والتنمية.

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