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“جوتن للدهانات” تفتتح مصنعا فى“العاشر” باستثمارات 100 مليون دولار

9/13/2023 2:02:56 PM
(MENAFN- Al-BoNews) افتتحت شركة جوتن للدهانات مصنًعا جديدًا لها فى مصر، بمنطقة العاشر من رمضان الصناعية، باستثمارات 100 مليون دولار.

قال عبد الله توكل، المدير التنفيذى للشركة، إن مساحة المصنع تقدر بنحو 94 ألف متر مربع، بطاقة أن إنتاجية تقدر بنحو 72 مليون لتر فى السنة، ويأتى ضمن استراتيجية التوسع التى تطبقها الشركة فى مصر.

أضاف، على هامش افتتاح المصنع الجديد، أن المصنع سيساعد على خدمة السوق المصرى بشكل أفضل.

لفت إلى أن الشركة تصدر منتجاتها إلى ليبيا وكينيا، وتستهدف أسواق جديدة حسب رؤية الشركة الأم، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف نمو المبيعات بما لا يقل عن 10% سنويًا.

كشف أن الشركة تراعى معايير الاستدامة فى تصنيعها، وتعمل على تطوير منتجاتها بشكل دورى، وتضخ أنواع جديدة من الدهانات كل فترة بالسوق المصرية.

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