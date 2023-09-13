“جوتن للدهانات” تفتتح مصنعا فى“العاشر” باستثمارات 100 مليون دولار
التاريخ
9/13/2023 2:02:56 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
افتتحت شركة جوتن للدهانات مصنًعا جديدًا لها فى مصر، بمنطقة العاشر من رمضان الصناعية، باستثمارات 100 مليون دولار.
قال عبد الله توكل، المدير التنفيذى للشركة، إن مساحة المصنع تقدر بنحو 94 ألف متر مربع، بطاقة أن إنتاجية تقدر بنحو 72 مليون لتر فى السنة، ويأتى ضمن استراتيجية التوسع التى تطبقها الشركة فى مصر.
أضاف، على هامش افتتاح المصنع الجديد، أن المصنع سيساعد على خدمة السوق المصرى بشكل أفضل.
لفت إلى أن الشركة تصدر منتجاتها إلى ليبيا وكينيا، وتستهدف أسواق جديدة حسب رؤية الشركة الأم، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف نمو المبيعات بما لا يقل عن 10% سنويًا.
كشف أن الشركة تراعى معايير الاستدامة فى تصنيعها، وتعمل على تطوير منتجاتها بشكل دورى، وتضخ أنواع جديدة من الدهانات كل فترة بالسوق المصرية.
MENAFN13092023000202011048ID1107062078
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.