((التقنية الأردنية)) لإنتاج البذور تخطط لفتح فرع لها فى مصر
التاريخ
9/13/2023 2:02:56 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال محمد ياسين، مدير عام شركة التقنية لإنتاج البذور، إنَّ الشركة تخطط لفتح فرع لها فى مصر؛ لتوسيع حجم أعمالها الفترة المقبلة.
أوضح أن الشركة تستهدف توريد نصف إنتاجها من تقاوى البطاطس لمصر، البالغ 5 ملايين (حبة تقاوى) سنوياً، بهدف نشر إنتاجها بالسوق كى يمهد لنقل جزء من الاستثمارات لمصر.
وأشار إلى أن مصر من أبرز الدول فى المنطقة التى نجحت فى زراعة وتصدير البطاطس بكميات كبيرة، ما يدعمها لتصبح سوقاً واعداً أمام الشركات الأجنبية التى تعمل فى مجال الاستثمار الزراعى.
ويبدأ موسم تصدير البطاطس فى يناير أو فبراير من كل عام، ويستمر حتى أغسطس وسبتمبر.
واحتلت البطاطس المرتبة الثانية فى صادرات الحاصلات الزراعية المصرية بعد الموالح بكميات بلغت 871 ألف طن العام الماضى 2022، وجاءت دول الاتحاد الأوروبى والدول العربية من أهم مستوردى البطاطس المصرية، بحسب المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.
أوضح ((ياسين))، أن ((التقنية)) تعاقدت مع شركة ((تزويد)) لتصبح وكيلها المحلى المعتمد فى مصر.
أشار إلى أن الشركة تخطط لدخول الأسواق الأفريقية عن طريق مصر لموقعها الجيد والاتفاقات التجارية التى تربطها مع دول القارة.
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