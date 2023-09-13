أوضح أن الشركة تستهدف توريد نصف إنتاجها من تقاوى البطاطس لمصر، البالغ 5 ملايين (حبة تقاوى) سنوياً، بهدف نشر إنتاجها بالسوق كى يمهد لنقل جزء من الاستثمارات لمصر.

وأشار إلى أن مصر من أبرز الدول فى المنطقة التى نجحت فى زراعة وتصدير البطاطس بكميات كبيرة، ما يدعمها لتصبح سوقاً واعداً أمام الشركات الأجنبية التى تعمل فى مجال الاستثمار الزراعى.

ويبدأ موسم تصدير البطاطس فى يناير أو فبراير من كل عام، ويستمر حتى أغسطس وسبتمبر.

واحتلت البطاطس المرتبة الثانية فى صادرات الحاصلات الزراعية المصرية بعد الموالح بكميات بلغت 871 ألف طن العام الماضى 2022، وجاءت دول الاتحاد الأوروبى والدول العربية من أهم مستوردى البطاطس المصرية، بحسب المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

أوضح ((ياسين))، أن ((التقنية)) تعاقدت مع شركة ((تزويد)) لتصبح وكيلها المحلى المعتمد فى مصر.

أشار إلى أن الشركة تخطط لدخول الأسواق الأفريقية عن طريق مصر لموقعها الجيد والاتفاقات التجارية التى تربطها مع دول القارة.