((شيرا جروب)) لأنظمة الرى تضيف خط إنتاج للخراطيم بمليون يورو
التاريخ
9/13/2023 2:02:55 PM
(MENAFN- Al-BoNews) “وديع”: 500 ألف دولار تمويلًا بنكيًا.. ونستهدف إنتاج 200 ألف لفة
تستهدف شركة“شيرا جروب” لأنظمة الرى الحديث، إضافة خط انتاج جديد بقيمة مليون يورو، ومن المرتقب أن تدبر الشركة 50% من التمويل بنكيًا.
قال هانى وديع رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 2 مليون يورو العام الجارى لإنشاء مصنع لها بمدينة العاشر من رمضان، لإنتاج وتصنيع خراطيم الرى بالتنقيط الحديث وبمواصفات وجودة أوروبية.
أضاف“وديع” لـ”البورصة” أن الشركة متخصصة فى تصنيع شبكات الرى بالكامل، وتطرقت مؤخرًا لصناعات تخص الصوب الزراعية، ومستلزمات الحدائق مثل ماكينات قص النجيل، بجانب الكمبوست الذى يصلح للمزارع واللاند سكيب.
أوضح أن الرى الذكى عبارة عن أجهزة تحكم كانت تستخدم فى اللاند سكيب فقط، ونقلت الشركة تكنولوجيتها فى إدارة عمليات الرى الذكى للمزارع، وحققت نجاحات كبيرة حيث توفر نسبة تصل إلى 25% من تكلفة رى الفدان أى ما يقرب من 3 آلاف جنيه.
أشار إلى أن معظم المزارع تستورد كميات كبيرة من خراطيم التنقيط من الخارج، ما دفع الشركة للبحث فى ذلك الشأن وجدت أن زيادة الطلب عليها بسبب كفاءتها العالية التى تميزها عن المنتج المحلى.
أوضح أن الطاقة الإنتاجية للمصنع القائم تصل إلى 100 ألف لفة خرطوم سنويًا، ونظرًا لإقبال الشركات والمزارع على المنتج بعد مطابقته للمواصفات والجودة العالمية، متوقعًا أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى 200 ألف لفة خرطوم بعد إضافة خط الإنتاج الجديد.
أشار إلى أن“شيرا جروب” تفتح شهيتها لتصدير جزء من منتجاتها خلال الشهر المقبل، لتوفير حصيلة دولارية تمكنها من شراء احتياجاتها من الخامات من الأسواق الخارجية.
ذكر أن الشركة تفاوض“سابك السعودية” المورد الأكبر لمواد الخام، لايجاد طرق بديلة أو تسهيلات لسداد قيمة الشحنان المستوردة، والشحنات و((الشركة تنتظر وصول شحنات خلال الشهر المقبل..لكن بطء وتيرة الإفراج يؤثر على العملية الإنتاجية)).
تابع ((الشركة تستهدف دخول الدول العربية والإفريقية، والأوروبية، حيث إن منتجها لا يقل جودة عن الأوروبى وقادر على المنافسة خارجيا، ولديها عدة طلبات لأول مرة فى السعودية والكويت ولبنان وعمان ستنفذ خلال الشهر المقبل)).
كشف أن الشركة تستهدف توسيع قاعدة حجم أعمالها، والدخول فى مجال الطلمبات، بالإضافة إلى توطين صناعة كل ما هو مستورد فى هذا المجال.
ذكر أن الشركة تتجه للتصنيع لدى الغير لمنتجات جديدة، مثل بلاستيك الصوب الزراعية وحصلت الشركة على توكيل من شركة“ريد سى” السعودية الأمريكية لانتاجها.
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