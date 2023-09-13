تستهدف شركة“شيرا جروب” لأنظمة الرى الحديث، إضافة خط انتاج جديد بقيمة مليون يورو، ومن المرتقب أن تدبر الشركة 50% من التمويل بنكيًا.

قال هانى وديع رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 2 مليون يورو العام الجارى لإنشاء مصنع لها بمدينة العاشر من رمضان، لإنتاج وتصنيع خراطيم الرى بالتنقيط الحديث وبمواصفات وجودة أوروبية.

أضاف“وديع” لـ”البورصة” أن الشركة متخصصة فى تصنيع شبكات الرى بالكامل، وتطرقت مؤخرًا لصناعات تخص الصوب الزراعية، ومستلزمات الحدائق مثل ماكينات قص النجيل، بجانب الكمبوست الذى يصلح للمزارع واللاند سكيب.

أوضح أن الرى الذكى عبارة عن أجهزة تحكم كانت تستخدم فى اللاند سكيب فقط، ونقلت الشركة تكنولوجيتها فى إدارة عمليات الرى الذكى للمزارع، وحققت نجاحات كبيرة حيث توفر نسبة تصل إلى 25% من تكلفة رى الفدان أى ما يقرب من 3 آلاف جنيه.

أشار إلى أن معظم المزارع تستورد كميات كبيرة من خراطيم التنقيط من الخارج، ما دفع الشركة للبحث فى ذلك الشأن وجدت أن زيادة الطلب عليها بسبب كفاءتها العالية التى تميزها عن المنتج المحلى.

أوضح أن الطاقة الإنتاجية للمصنع القائم تصل إلى 100 ألف لفة خرطوم سنويًا، ونظرًا لإقبال الشركات والمزارع على المنتج بعد مطابقته للمواصفات والجودة العالمية، متوقعًا أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى 200 ألف لفة خرطوم بعد إضافة خط الإنتاج الجديد.

أشار إلى أن“شيرا جروب” تفتح شهيتها لتصدير جزء من منتجاتها خلال الشهر المقبل، لتوفير حصيلة دولارية تمكنها من شراء احتياجاتها من الخامات من الأسواق الخارجية.

ذكر أن الشركة تفاوض“سابك السعودية” المورد الأكبر لمواد الخام، لايجاد طرق بديلة أو تسهيلات لسداد قيمة الشحنان المستوردة، والشحنات و((الشركة تنتظر وصول شحنات خلال الشهر المقبل..لكن بطء وتيرة الإفراج يؤثر على العملية الإنتاجية)).

تابع ((الشركة تستهدف دخول الدول العربية والإفريقية، والأوروبية، حيث إن منتجها لا يقل جودة عن الأوروبى وقادر على المنافسة خارجيا، ولديها عدة طلبات لأول مرة فى السعودية والكويت ولبنان وعمان ستنفذ خلال الشهر المقبل)).

كشف أن الشركة تستهدف توسيع قاعدة حجم أعمالها، والدخول فى مجال الطلمبات، بالإضافة إلى توطين صناعة كل ما هو مستورد فى هذا المجال.

ذكر أن الشركة تتجه للتصنيع لدى الغير لمنتجات جديدة، مثل بلاستيك الصوب الزراعية وحصلت الشركة على توكيل من شركة“ريد سى” السعودية الأمريكية لانتاجها.