متصدرة إفريقيا.. مصر تجذب 11 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بـ2022-2023
التاريخ
9/13/2023 2:02:55 PM
(MENAFN- Al-BoNews) “أونكتاد”: مصر البلد الوحيد في إفريقيا الذى شهد زيادة تعادل الضعف في الاستثمار الأجنبي المباشر بـ2023
تصدرت مصر قائمة البلدان الإفريقية الأعلى جذبا للاستثمارات الخارجية وفقا لتقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية“أونكتاد”؛ عن أوضاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام 2023، وهو التقرير الذي يغطي الفترة من أول يوليو 2022 وحتى 30 يونيو 2023.
وكشف التقرير، أن مصر كانت البلد الوحيد في القارة الإفريقية الذى شهد زيادة تعادل الضعف على أساس سنوي في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت اقتصادها خلال عام 2023، مشكلة بذلك حالة استثنائية إيجابية مقارنة بكافة البلدان الإفريقية الأخرى الأعلى جاذبية لأموال المستثمرين الأجانب.
وأكد أن ما حصلت عليه مصر من استثمارات خارجية مباشرة جاء بزيادة تعادل الضعف عما تلقته من استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2022، وأنها تفوقت بفارق كبير عن قائمة الدول الإفريقية التسع الأخرى التي تمتعت بالجاذبية الأعلى للمستثمرين الأجانب خلال عام 2022 – 2023، حيث اجتذبت مصر 11 مليار دولار خلاله من الاستثمارات الأجنبية، بينما جاءت جنوب إفريقيا في الترتيب الثاني إفريقيا بعد مصر واجتذبت 9 مليارات دولار خلال ذات الفترة.
وفي الترتيب الثالث جاءت إثيوبيا التي ذكر تقرير“أونكتاد” أنها استقبلت 3.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2022 – 2023، إلا أن هذا الرقم جاء أقل بنسبة 14% مقارنة بما تلقته إثيوبيا من استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2021 – 2022، وتلتها السنغال في الترتيب الرابع إفريقيا باستثمارات أجنبية مباشرة قدرها 2.6 مليار دولار.
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وجاءت المملكة المغربية في الترتيب الخامس إفريقيا للدول الأكثر جذبا لأموال المستثمرين الأجانب حيث استقبلت المغرب 2.1 مليار دولار خلال عام 2023.
واستقبلت الكونغو الديمقراطية في عام 2022 – 2023 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.8 مليار دولار محتلة بذلك الترتيب السادس، وتلتها غانا في الترتيب السابع خلال نفس العام حيث استقبلت 1.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتراجع نسبته 39% عما تلقته في عام 2022.
وكانت أوغندا هي ثامن أكبر جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا خلال عام 2022 – 2023 حيث تلقى اقتصادها نحو 1.5 مليار دولار بفارق طفيف عن غانا، واحتلت تنزانيا الترتيب قبل الأخير حيث جذبت 1.1 مليار دولار في صورة استثمارات أجنبية مباشرة، وكان الترتيب العاشر من نصيب زامبيا التي استقبلت 116 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال نفس العام.
وكشف تقرير الأونكتاد الذي حمل عنوان“حالة الاستثمار الدولي للعام 2023” عن تراجع نصيب إفريقيا بشكل عام من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 45 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 80 مليار دولار في عام 2022.
وذكر التقرير أن نصيب إفريقيا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد عادل نسبة 3.5% من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت في شرايين اقتصاديات دول العالم خلال عام 2022 – 2023.
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