تصدرت مصر قائمة البلدان الإفريقية الأعلى جذبا للاستثمارات الخارجية وفقا لتقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية“أونكتاد”؛ عن أوضاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام 2023، وهو التقرير الذي يغطي الفترة من أول يوليو 2022 وحتى 30 يونيو 2023.

وكشف التقرير، أن مصر كانت البلد الوحيد في القارة الإفريقية الذى شهد زيادة تعادل الضعف على أساس سنوي في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت اقتصادها خلال عام 2023، مشكلة بذلك حالة استثنائية إيجابية مقارنة بكافة البلدان الإفريقية الأخرى الأعلى جاذبية لأموال المستثمرين الأجانب.

وأكد أن ما حصلت عليه مصر من استثمارات خارجية مباشرة جاء بزيادة تعادل الضعف عما تلقته من استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2022، وأنها تفوقت بفارق كبير عن قائمة الدول الإفريقية التسع الأخرى التي تمتعت بالجاذبية الأعلى للمستثمرين الأجانب خلال عام 2022 – 2023، حيث اجتذبت مصر 11 مليار دولار خلاله من الاستثمارات الأجنبية، بينما جاءت جنوب إفريقيا في الترتيب الثاني إفريقيا بعد مصر واجتذبت 9 مليارات دولار خلال ذات الفترة.

وفي الترتيب الثالث جاءت إثيوبيا التي ذكر تقرير“أونكتاد” أنها استقبلت 3.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2022 – 2023، إلا أن هذا الرقم جاء أقل بنسبة 14% مقارنة بما تلقته إثيوبيا من استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2021 – 2022، وتلتها السنغال في الترتيب الرابع إفريقيا باستثمارات أجنبية مباشرة قدرها 2.6 مليار دولار.

وجاءت المملكة المغربية في الترتيب الخامس إفريقيا للدول الأكثر جذبا لأموال المستثمرين الأجانب حيث استقبلت المغرب 2.1 مليار دولار خلال عام 2023.

واستقبلت الكونغو الديمقراطية في عام 2022 – 2023 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.8 مليار دولار محتلة بذلك الترتيب السادس، وتلتها غانا في الترتيب السابع خلال نفس العام حيث استقبلت 1.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتراجع نسبته 39% عما تلقته في عام 2022.

وكانت أوغندا هي ثامن أكبر جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا خلال عام 2022 – 2023 حيث تلقى اقتصادها نحو 1.5 مليار دولار بفارق طفيف عن غانا، واحتلت تنزانيا الترتيب قبل الأخير حيث جذبت 1.1 مليار دولار في صورة استثمارات أجنبية مباشرة، وكان الترتيب العاشر من نصيب زامبيا التي استقبلت 116 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال نفس العام.

وكشف تقرير الأونكتاد الذي حمل عنوان“حالة الاستثمار الدولي للعام 2023” عن تراجع نصيب إفريقيا بشكل عام من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 45 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 80 مليار دولار في عام 2022.

وذكر التقرير أن نصيب إفريقيا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد عادل نسبة 3.5% من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت في شرايين اقتصاديات دول العالم خلال عام 2022 – 2023.