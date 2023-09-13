الأسعار المرتفعة تنعش الطلب على خدمات التمويل الاستهلاكى

أنعش ارتفاع الأسعار الطلب على البطاقات الائتمانية، وخدمات التقسيط، فى ظل تراجع القدرة الشرائية والحاجة لسيولة كبيرة خاصة عند شراء أجهزة كهربائية أو إلكترونية.

ونمت قيمة ((البطاقات الائتمانية)) فى 13 بنكاً من 14 بنكاً أجرت البورصة مسحاً على قوائمها المالية، خلال النصف الأول من العام الجارى، وتجاوز معدل النمو 30% فى ثلاثة بنوك؛ هى بنك الاستثمار العربى، والبنك الأهلى المتحد مصر، والبنك الأهلى الكويتى، وتراوح معدل النمو بين 15 و30% فى أربعة بنوك، وهى بنك الإسكندرية، وبنك البركة، وبنك أبوظبى التجارى، والقاهرة، بينما تراوح بين 9 و15% فى ثلاثة بنوك، وهى البنك التجارى الدولى، ومصرف أبوظبى الإسلامى، والبنك المصرى الخليجى. ولم يُسجل معدل تراجع إلا فى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية.

كما كشفت بيانات هيئة الرقابة المالية، أن عدد عملاء التمويل الاستهلاكى ارتفع 27%، خلال النصف الأول من العام الحالى، إلى 1.7 مليون عميل، فيما ارتفعت قيمة تمويلاتهم 45% إلى 20.6 مليار جنيه، مقابل 14.2 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام الماضى.

وبحسب حسابات ((البورصة))، ارتفع المتوسط الشهرى لعدد العملاء الحاصلين على تمويلات من 124.3 ألف عميل فى النصف الثانى من 2021 إلى 224 ألف عميل فى النصف الأول من 2022، و242 ألف عميل فى النصف الثانى من 2022، و284 ألف عميل فى النصف الأول من 2023.

فى الوقت نفسه، انخفض متوسط ما يحصل عليه العميل من 13.82 ألف جنيه فى النصف الثانى من 2021 إلى 10.5 ألف جنيه فى النصف الأول من 2022، لكنه ارتفع تدريجياً إلى 11.3 ألف جنيه فى النصف الثانى من 2022 وإلى 12 ألف جنيه فى النصف الأول من العام.

قال محمد الفقى، المدير التنفيذى لمنصة سيمبل للشراء الآن والدفع لاحق، إنَّ هناك نمواً كبيراً فى الطلب على خدمات التقسيط، خلال الفترة الأخيرة، فى ظل لجوء الأفراد إلى التمويل الاستهلاكى مع ارتفاع التضخم.

وارتفع معدل التضخم السنوى فى مصر، خلال يوليو الماضى 38.2%، فيما فقد الجنيه ما يزيد على 60% من قيمته منذ بداية الأزمة الاقتصادية التى أعقبت الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكشف ((الفقى))، أن تمويل المصروفات الدراسية يمثل الحصة الأكبر من حجم التمويلات الجديدة خلال الفترة.

وأشار إلى أن أكثر القطاعات طلباً على التمويل هى الملابس، الأحذية والملابس الرياضية وإكسسوارات المنازل والمفروشات وعيادات الأسنان والعيون والكورسات التعليمية للغات والتصوير والإخراج.

وكشف أن قاعدة العملاء حالياً تضم أكثر من 50 ألف عميل، فيما قفزت المحفظة التمويلية إلى أكثر من 325 مليون جنيه حالياً.

وقال ((الفقى))، إنَّ التحديات التى تقابل الشركة تتمثل فى عدم توافر أدوات التمويل اللازمة للنمو بحجم أعمال الشركة، وتستهدف الشركة الوصول للربحية منتصف العام القادم 2024.

قال هشام حمدى، محلل مالى ببنك الاستثمار نعيم، إنَّ تراجع القوة الشرائية دفع المستهلكين إلى زيادة معدلات الشراء بالتقسيط، ما أنعش الطلب على البطاقات الائتمانية والطلب على التمويل الاستهلاكى، خاصة مع السلع الكهربائية والأجهزة الإلكترونية والأثات التى تبدأ بعض فئاتها من 15 ألف جنيه.

ونظراً إلى أن الطلب على الدفع من خلال بطاقات الدفع أو البطاقات الائتمانية تزايد خاصة فى السلع التى تحتاج لمبالغ كبيرة، قرر متى بشاى، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، استخدام نقاط الدفع خلال معاملاته التجارية.

وأضاف ((بشاى))، أن معظم المستهلكين فى الوقت الحالى يميلون لتقسيط السلع مرتفعة الثمن بدلاً من شرائها ((كاش))، مثل الهواتف المحمولة، والأجهزة الكهربائية والأدوات الصحية، رغم تحملهم فوائد فى ظل التخوف من ارتفاع أسعارها.







لكن أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، يرى أن هناك فئات عديدة فى المجتمع لا تلجأ للتمويل الاستهلاكى وحلول التقسيط؛ بسبب ثقافتهم الاستهلاكية التى لا تُفضل التعامل مع البنوك أو مع القنوات الرسمية، بل تلجأ لنظام ((الجمعيات)) أو للحصول على التمويل من خلال أفراد مقربين لهم.

وتابع أن المستهلكين لديهم تخوف ملحوظ من ارتفاع الأسعار بشكل متكرر، ما يدفعهم للحفاظ على السيولة التى يمتلكونها.

ويرى أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، أنَّ التعاون مع شركات التمويل الاستهلاكى أو التعاون مع البنوك بغرض تقسيط أو تقديم التمويل للخدمات الطبية مرتفعة الثمن سيكون أحد الحلول لمواجهة التضخم، وتيسير وصول الخدمات للراغبين فيها.

وأضاف ((حسين))، أن التقسيط والتمويل الاستهلاك حل حتى يتم تعميم التأمين الصحى الشامل، والذى سيشمل تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع الفئات مع تكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية.

وبحسب تقرير نتائج مؤشر مدراء المشتريات، ارتفع الطلب خلال يوليو الماضى 12.6% على أساس سنوى.

وحذرت عالية المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، من التوسع فى تقديم خدمات التقسيط وكذلك ارتفاع الطلب على البطاقات الائتمانية؛ لأنه فى ظل تراجع القوة الشرائية وارتفاع أسعار كل احتياجات المستهلك تضعف قدرة المستهلك على السداد.

وأضافت ((المهدى))، أن ((التضخم)) عامل عام يطول كل فئات المجتمع وكل السلع، لذلك يجب دراسة العملاء بدقة والتأكد من قدرتهم على الالتزام فى السداد؛ لأن تعثر عدد كبير من العملاء عن سداد الأقساط، ممكن أن يخلق أزمة أكبر، وهو ما حدث مُسبقاً فى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وقال محمد مجدى، مدير إدارة التحصيل والمخاطر بشركة سهولة للتمويل الاستهلاكى، أن نسب تعثر العملاء فى النشاط تعد معتدلة، مع ارتفاع الطلب على خدمات التقسيط فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوى الشرائية.

أوضح أن نسبة التعثر فى شركته لا تتعدى حاجز الـ5%، وأنهم يتفادون زيادتها عبر دراسة الحالات جيداً قبل منح التمويل، والاستعلام الائتمانى لتحديد الجدارة الائتمانية للعملاء.

وأشار إلى أنه فى حالة وجود مشكلة بقطاع أو صناعة ما بشكل عام تقنن الشركة منح تمويلات للعملاء من هذا القطاع لتفادى زيادة نسبة التعثر.

وأوضح أن فى حالة تأخر العميل عن ميعاد السداد تقوم الشركة بإرسال رسالة تذكير بميعاد القسط وطرق الدفع المتاحة من خلال البنوك، وفورى والتطبيقات المختلفة مثل ((باى موب))، وفى الخطوة اللاحقة تقوم بتعليق حساب العميل لديها حتى معرفة سبب تعثر العميل فمن الممكن أن يكون التعثر بسبب وجود مشكلة فى صناعة الشركة بشكل عام مؤثراً على جميع الشركات بالقطاع التى تعمل به مثلما حدث منذ فترة فى القطاع السياحى.

وكشف ((مجدى))، أن عدد العملاء الحاليين لدى الشركة وصل إلى 150 ألف عميل، فيما قفز حجم محفظة التمويلات إلى أكثر من 1.4 مليار جنيه.

وقال إن الشركة تستهدف زيادة قاعدة العملاء والفئات المختلفة، موضحاً أن أكثر المنتجات التى تقوم العملاء بتقسيطها الأثاث المنزلى، والأجهزة الكهربائية والمصروفات المدرسية.

وتابع أن الشركة لديها برامج تقسيط متنوعة فلديها نظام تقسيط المصروفات المدرسية والجامعية، وتعمل على الدخول فى قطاع السياحة وصيانة السيارات والملابس للمحلات التجارية.

كتبت ـ إشراق صلاح الدين: