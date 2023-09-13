“فودكس” لحلول المطاعم تجمع 198 مليون دولار من عدة جولات تمويلية
التاريخ
9/13/2023 2:02:22 PM
(MENAFN- Al-BoNews) “زهران”: نتواجد فى مصر منذ 3 سنوات.. وحجم أعمالنا زاد 3 أضعاف سنويًا
قال بلال زهران، مدير عام شركة“فودكس” فى مصر، إن الشركة قامت بعدة جولات تمويلية وجمعت رقمًا قياسيًا قدره 198 مليون دولار.
وأضاف زهران، أن“فودكس” حصلت مؤخراً على جولة تمويلية من فئة C قدرت بـ170 مليون دولار لتعزيز جهودها للتوسع إقليمياً وعالمياً بما فى ذلك استراتيجية الاندماج والاستحواذ لتعزيز تواجدها فى أسواق جديدة.
واستعرضت شركة“فودكس”، لحلول إدارة المطاعم بمصر والشرق الأوسط، استراتيجية العمل المستقبلية للشركة وحجم أعمالها، والخدمات التى تقدمها لعملائها فى مصر.
وقال زهران، إن الشركة تولى اهتماماً كبيراً بتعزيز قدرات أصحاب المطاعم والتجار من خلال نظام نقاط بيع وإدارة مطاعم إلكترونى شامل يخدم مختلف الأنشطة فى قطاع المطاعم والكافيهات.
وأضاف، خلال مائدة مستديرة للشركة:“نتواجد فى السوق المصرى منذ 3 سنوات واستطعنا تحقيق معدلات نمو مستدامة وصلت إلى زيادة حجم الأعمال لثلاثة أضعاف سنويًا منذ دخولنا السوق المصرى، حيث شهدنا توسعًا كبيرًا فى شبكة شركاء فودكس الذين يستخدمون حلولنا السحابية المختلفة مثل المطاعم والمخابز المحلية وعربات تقديم الطعام ومطاعم الوجبات السريعة وسلاسل المطاعم الكبيرة بمختلف محافظات الجمهورية”.
وأوضح أن فودكس فى مصر بدأت بأربعة موظفين، واليوم وصل عدد موظفيها إلى 108 موظفاً، حيث بدأ العمل من خلال 3 أقسام رئيسية هى المبيعات وخدمة ما بعد البيع والشئون المالية، والآن وصل عدد الأقسام إلى 8 أقسام لضمان تلبية احتياجات كافة الشركاء.
وأكد أن فودكس فى مصر تستهدف فى نهاية العام الجارى مواصلة تحقيق النمو من خلال مضاعفة عدد المطاعم والكافيهات التى تعتمد على أنظمتها، بالإضافة إلى الدخول فى شراكات مع الجهات المختلفة وذلك لتسريع التحول الرقمى لقطاع للمطاعم والكافيهات.
وتقدم فودكس مجموعة من الحلول والأنظمة الرئيسية تتمثل فى نظام فودكس لنقاط البيع POS وهو برنامج شامل لإدارة المطاعم بنظام التكنولوجيا السحابية، ونظام فودكس Pay وهو يعمل على تسهيل تجربة الدفع من خلال تحقيق التكامل بين أنظمة الدفع المختلفة وربطها مباشرة بتطبيق فودكس كاشير مع ميزة تسوية كافة المعاملات بشكل يومى، وفودكس للشركات وهو نظام شامل لإدارة كل فروع المطعم بدقّة وفعاليّة من منصّة واحدة مما يمنح القدرة على تطوير العمليات التجارية.
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