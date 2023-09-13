قال بلال زهران، مدير عام شركة“فودكس” فى مصر، إن الشركة قامت بعدة جولات تمويلية وجمعت رقمًا قياسيًا قدره 198 مليون دولار.

وأضاف زهران، أن“فودكس” حصلت مؤخراً على جولة تمويلية من فئة C قدرت بـ170 مليون دولار لتعزيز جهودها للتوسع إقليمياً وعالمياً بما فى ذلك استراتيجية الاندماج والاستحواذ لتعزيز تواجدها فى أسواق جديدة.

واستعرضت شركة“فودكس”، لحلول إدارة المطاعم بمصر والشرق الأوسط، استراتيجية العمل المستقبلية للشركة وحجم أعمالها، والخدمات التى تقدمها لعملائها فى مصر.

وقال زهران، إن الشركة تولى اهتماماً كبيراً بتعزيز قدرات أصحاب المطاعم والتجار من خلال نظام نقاط بيع وإدارة مطاعم إلكترونى شامل يخدم مختلف الأنشطة فى قطاع المطاعم والكافيهات.

وأضاف، خلال مائدة مستديرة للشركة:“نتواجد فى السوق المصرى منذ 3 سنوات واستطعنا تحقيق معدلات نمو مستدامة وصلت إلى زيادة حجم الأعمال لثلاثة أضعاف سنويًا منذ دخولنا السوق المصرى، حيث شهدنا توسعًا كبيرًا فى شبكة شركاء فودكس الذين يستخدمون حلولنا السحابية المختلفة مثل المطاعم والمخابز المحلية وعربات تقديم الطعام ومطاعم الوجبات السريعة وسلاسل المطاعم الكبيرة بمختلف محافظات الجمهورية”.

وأوضح أن فودكس فى مصر بدأت بأربعة موظفين، واليوم وصل عدد موظفيها إلى 108 موظفاً، حيث بدأ العمل من خلال 3 أقسام رئيسية هى المبيعات وخدمة ما بعد البيع والشئون المالية، والآن وصل عدد الأقسام إلى 8 أقسام لضمان تلبية احتياجات كافة الشركاء.

وأكد أن فودكس فى مصر تستهدف فى نهاية العام الجارى مواصلة تحقيق النمو من خلال مضاعفة عدد المطاعم والكافيهات التى تعتمد على أنظمتها، بالإضافة إلى الدخول فى شراكات مع الجهات المختلفة وذلك لتسريع التحول الرقمى لقطاع للمطاعم والكافيهات.

وتقدم فودكس مجموعة من الحلول والأنظمة الرئيسية تتمثل فى نظام فودكس لنقاط البيع POS وهو برنامج شامل لإدارة المطاعم بنظام التكنولوجيا السحابية، ونظام فودكس Pay وهو يعمل على تسهيل تجربة الدفع من خلال تحقيق التكامل بين أنظمة الدفع المختلفة وربطها مباشرة بتطبيق فودكس كاشير مع ميزة تسوية كافة المعاملات بشكل يومى، وفودكس للشركات وهو نظام شامل لإدارة كل فروع المطعم بدقّة وفعاليّة من منصّة واحدة مما يمنح القدرة على تطوير العمليات التجارية.