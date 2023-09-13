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آبل تفقد مليارات الدولارات من قيمتها السوقية

9/13/2023 2:02:22 PM
(MENAFN- Al-BoNews) خسرت شركة آبل عملاق صناعة الهواتف المحمولة ما يقرب من 48 مليار دولار من قيمتها السوقية.

يأتي ذلك بعد الكشف عن هاتفها الجديد آيفون iPhone 15.

وذكرت شبكة“سي إن بي سي” الأمريكية أن سهم آبل Apple بنسبة 1.7% في جلسة أمس لتفقد الشركة نحو 48 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد ونحو 315 مليار دولار منذ ذروة 31 يوليو الماضي وذلك بعد الكشف عن جهاز iPhone 15 ضمن المؤتمر السنوي للشركة.

أ. ش. أ

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