آبل تفقد مليارات الدولارات من قيمتها السوقية

آبل تفقد مليارات الدولارات من قيمتها السوقية
التاريخ
9/13/2023 2:02:22 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
خسرت شركة آبل عملاق صناعة الهواتف المحمولة ما يقرب من 48 مليار دولار من قيمتها السوقية.
يأتي ذلك بعد الكشف عن هاتفها الجديد آيفون iPhone 15.
وذكرت شبكة“سي إن بي سي” الأمريكية أن سهم آبل Apple بنسبة 1.7% في جلسة أمس لتفقد الشركة نحو 48 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد ونحو 315 مليار دولار منذ ذروة 31 يوليو الماضي وذلك بعد الكشف عن جهاز iPhone 15 ضمن المؤتمر السنوي للشركة.
أ. ش. أ
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