وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن“رؤية مصر 2030′′، تضمنت مجموعة من الأبعاد التنموية، ومنها بُعد التنمية العمرانية، وهو ما تم ترجمته إلى المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية – مصر 2052، والذى استغرق إعداده عامين، ويتم تحديثه كل 5 سنوات، ومن أهم أهدافه مضاعفة مساحة المعمور المصرى، مشيراً إلى أن المشروعات التنموية المتنوعة التى تنفذها الدولة المصرية، تعد تطبيقا لمخرجات المخطط الاستراتيجي.

وأشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أنه وفى سبيل تحقيق الهدف الأول للمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، وهو مضاعفة مساحة المعمور المصرى، تبنت الدولة المصرية خطة طموحة لإنشاء ما يقرب من 24 مدينة جديدة ضمن الجيل الرابع للمدن الجديدة، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة، لاستيعاب الزيادة السكانية، وإيجاد قواعد اقتصادية جديدة، توفر الفرص الاستثمارية، وفرص العمل، وتساعد العمران القائم على أداء مهامه التى عجز عن القيام بها نظرا لتقادمه.

وأضاف إبراهيم، أن الدولة المصرية، أطلقت الاستراتيجية القومية للإسكان عام 2018، حيث تضمنت الاستراتيجية محورين أساسيين، أولهما، إنشاء الوحدات السكنية الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على السكن، لمختلف شرائح المجتمع بما يتلاءم مع احتياجاتهم وإمكاناتهم، بينما يتعلق المحور الثانى بتطوير العمران القائم، وتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.

وأكد مساعد وزير الإسكان، أن استراتيجية الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان، فى إتاحة وتوفير الوحدات السكنية الجديدة لمختلف شرائح المجتمع، اعتمدت على 3 محاور، أولها، تقديم الدعم الجزئى – يترواح بين 35 و45 % من قيمة الوحدة – لشريحة محدودى الدخل، من خلال توفير وحدات المبادرة الرئاسية“سكن كل المصريين – محور منخفضى الدخل”، والدعم الكلى للقاطنين فى المناطق العشوائية غير الآمنة.

وذكر الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن المحور الثاني، يتمثل فى مساندة أصحاب الدخل المتوسط من خلال توفير الوحدات المناسبة لهم، بينما يتعلق المحور الثالث بإتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى، وتوجيه هامش الربح الذى تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى، لدعم شريحة محدوى الدخل وقاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة، وهذا هو التطبيق العملى لمبدأ العدالة الاجتماعية.

واختتم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، حديثه بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تستهدف فى المرحلة القادمة، التوسع فى إشراك القطاع الخاص فى توفير الوحدات السكنية، وهذا ما يتم تحقيقه من خلال مجموعة من مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث تنفذ الدولة حالياً مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص“67 مطورا” على مساحة 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 200 ألف فرصة عمل.