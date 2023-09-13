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28.9% زيادة بإنتاج المملكة من القمح - جريدة الوطن السعودية

9/13/2023 2:01:03 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفعت مبيعات الدقيق العام الماضي 27.9%، حيث بلغ إجمالي كميات الدقيق المباعة 3.349.588 ملايين طن، مقارنة بعام 2021 الذي بلغت المبيعات فيه 2.621.323 مليون طن، في وقت سجل إنتاج الدقيق نموا بنسبة 29.8%، وبلغت كميات الدقيق المنتجة 3.423.882 ملايين طن، مقابل إنتاج 2.637.821 مليون طن في عام 2021.
إنتاج القمح
كشف تقرير هيئة الأمن الغذائي للعام الماضي، ارتفاع كميات القمح المستخدمة في إنتاج الدقيق 28.9%، حيث بلغت كميات القمح المستخدمة 4.481.923 ملايين طن، مقارنة بعام 2021 التي بلغت 3.476.531 ملايين طن، وارتفاع مبيعات مشتقات القمح 9%، حيث بلغت مبيعات مشتقات القمح 3764 طنًا، مقابل 3452 طنًا في عام 2021.
زيادة المبيعات
ارتفعت مبيعات النخالة الحيوانية 43.3%، حيث بلغ إجمالي المبيعات 716.134 ألف طن، وسجلت مبيعات الأعلاف نموًا بـ15.2%، حيث بلغت مبيعات الأعلاف 718.738 ألف طن، وبلغت الطاقات التخزينية التشغيلية للمطاحن في المملكة 745 ألف طن، والطاقات الإنتاجية المتاحة لإنتاج سلعة الدقيق 17.200 ألف طن قمح في اليوم، ويبلغ إجمالي الطاقات الإنتاجية المتاحة لمصانع الأعلاف 3 آلاف طن في اليوم.
فرص وتحديات
تمثلت أبرز الفرص المتاحة لتعزيز دور الهيئة في منظومة الأمن الغذائي في المملكة في: توفير بيانات دقيقة وسريعة عن أسواق السلع الغذائية الاستراتيجية، وإنشاء وتشغيل نظام الإنذار المبكر، وإدارة حالات الطوارئ بفعالية، واشتملت أبرز التحديات على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في بناء المخزون الاستراتيجي، وضمان فعالية المراقبة، وإنفاذ الأنظمة والمعايير ذات الصلة، وخفض معدلات الفقد والهدر الغذائي.
Asf:
%28 ارتفاع مبيعات الدقيق
%30 نمو إنتاج الدقيق
%29 ارتفاع القمح المستخدم في إنتاج الدقيق
3.3 ملايين طن مبيعات الدقيق
3.4 ملايين طن إنتاج الدقيق
%9 مبيعات مشتقات القمح
%43 ارتفاع مبيعات النخالة الحيوانية
%15 نمو مبيعات الأعلاف
716 ألف طن مبيعات النخالة الحيوانية
718 ألف طن مبيعات الأعلاف
745 ألفا الطاقات التخزينية التشغيلية للمطاحن
8 فرص وتحديات تواجه الأمن الغذائي

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