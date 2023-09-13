وثمن المعايطة، بحسب بيان للغرفة، جهود غرفة تجارة الاردن في دعم برامج ومشاريع الهيئة الهادفة إلى التوعية والتثقيف الانتخابي للقطاع التجاري ومرتادي المراكز التجارية من المواطنين. وأوضح أن الهيئة تتطلع إلى تنفيذ رؤية جلالة الملك في الإصلاح السياسي، والتحديث الاقتصادي، وزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات، وتمكين المرأة والشباب، وانخراطهم في الأحزاب وفقا لقانون الأحزاب الجديد.

من جهته، أشاد الحاج توفيق بجهود الهيئة المستقلة للانتخاب، مؤكدا دعم غرفة تجارة الاردن لأي برنامج توعوي تثقيفي يسهم في تعزيز مشاركة المواطن الاردني في العملية السياسية بشكل عام والانتخابات البرلمانية بشكل خاص.

وأكد ان الغرفة ستعمل على تسهيل توفير اماكن خاصة في المراكز التجارية الكبرى في المدن الرئيسية بالتنسيق مع الغرف التجارية في المملكة وادارات المراكز التجارية، واعضاء الهيئة العامة بهدف توعية المواطنين ومرتادي الاسواق والمراكز التجارية الكبرى، وايضا منتسبي الغرف التجارية، حول قانون الانتخاب الجديد وتقسيم الدوائر والاستعلام عن مكان الإقامة، والذي اعتمده القانون مكانا حصريا للاقتراع في الانتخابات المقبلة.



وأشار الى امكانية المساهمة في توزيع اي نشرات او بروشورات توعوية داخل مقار الغرف التجارية

على مراجعي الغرف التجارية،

الى جانب نشر اي وسائل توعوية على صفحات الغرف الالكترونية او الشاشات الرئيسية.

وأكد استعداد الغرفة لترتيب زيارات لموظفي الهيئة لعدد من المنشآت التجارية الكبرى لنشر التوعية والتثقيف بين موظفي هذه المنشأت في اماكن عملهم

.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد نشرت على موقعها الالكتروني جداول الناخبين، والتي تضمنت مكان الإقامة وفق قانون الانتخاب الجديد، كما ودعت المواطنين الى ضرورة التأكد من دقة بياناتهم عبر زيارة الموقع الالكتروني للهيئة، أو من خلال الاتصال المجاني على الرقم (117100) والاستعلام من خلال الرقم الوطني.