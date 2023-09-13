الجسيمات البلاستيكية تتسلل إلى كامل الجسم





ووجد الباحثون في جامعة رود آيلاند، أن تراكم اللدائن الدقيقة كان مصحوباً أيضاً بتغيرات سلوكية لدى الفئران، شبيهة بالخرف لدى البشر. وقال عالم الأعصاب جايمي روس: «لم تكن هذه جرعات عالية من المواد البلاستيكية الدقيقة، ولكن في فترة قصيرة فقط من الزمن، رأينا التغييرات».

