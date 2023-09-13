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الجسيمات البلاستيكية تتسلل إلى كامل الجسم

9/13/2023 10:00:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشفت تجربة مثيرة للقلق أجريت على الفئران، عن الآثار المحتملة للجسيمات البلاستيكية الدقيقة عند دخولها الجسم، وفق «ساينس ألرت». وتبين أن استهلاك القوارض الكبيرة والصغيرة لشظايا مجهرية من البلاستيك (البوليسترين الفلوري)، وُضعت في مياهها على مدار ثلاثة أسابيع، أدت إلى تراكم آثار الملوثات في كل عضو من أعضاء الجسم، بما في ذلك الدماغ.


ووجد الباحثون في جامعة رود آيلاند، أن تراكم اللدائن الدقيقة كان مصحوباً أيضاً بتغيرات سلوكية لدى الفئران، شبيهة بالخرف لدى البشر. وقال عالم الأعصاب جايمي روس: «لم تكن هذه جرعات عالية من المواد البلاستيكية الدقيقة، ولكن في فترة قصيرة فقط من الزمن، رأينا التغييرات».

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