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الإمارات تستضيف الدورة ال 25 من الملتقى الهندسي الخليجي فبراير المقبل

9/13/2023 9:46:37 AM
(MENAFN- EIN Presswire)

Senior Officials from the Society of Engineers and Gulf Engineering Union during the press conference

L to R- Eng. Abdullah Yousef Al Ali, President of the Society of Engineers, and Eng. Mohamed Ali Alkhozaae, Secretary-General of Gulf Engineering Union

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, September 13, 2023/EINPresswire/ -- دبي، الإمارات العربية المتحدة (ARAB NEWSWIRE) أعلنت جمعية المهندسين في الإمارات عن إطلاق فعاليات الملتقى الهندسي الخليجي الخامس والعشرين والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة فبراير المقبل، بالتعاون مع الاتحاد الهندسي الخليجي تحت شعار " هندسة ذكية لغد مستدام ".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده صباح اليوم "الأربعاء" في مقر الجمعية بإمارة دبي بحضور المهندس عبد الله يوسف آل علي، رئيس جمعية المهندسين، والمهندس محمد علي الخزاعي الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي، وعدد من المسؤولين ووسائل الإعلام المحلية والعربية.

وتأتي استضافة الملتقى ضمن توجهات دولة الإمارات واستراتيجياتها ومشاريعها الوطنية الساعية إلى تحقيق الريادة والتميز وتعزيز ثقافة الابتكار نحو تنمية شاملة ومستدامة في مختلف المجالات.
وقال المهندس عبد الله يوسف آل علي، رئيس جمعية المهندسين: " تولي القيادة الرشيدة اهتمامًا كبيرًا للقطاع الهندسي، وتعمل جاهدة على توفير كافة الإمكانيات ودعم الكوادر الوطنية واستثمار الطاقات وتنمية العنصر البشري في المؤسسات ذات العلاقة، إلى جانب وضع خطط واستراتيجيات مدروسة لنشر الوعي حول قضايا الاستدامة في مختلف القطاعات."
وأشار إلى الدور البارز لجمعية المهندسين وجهودها في تحويل الابتكار إلى ثقافة مجتمعية، باعتباره أحد أبرز الأدوات في تطوير الأداء، وتعزيز التنافسية الدولية، من خلال توفير فرص حقيقية للمبدعين من القطاع الهندسي، وتنفيذ العديد من المبادرات وفي مقدمتها استضافة الفعاليات الهامة في المجال الهندسي على غرار الملتقى الهندسي الخليجي.
وبدوره أكد المهندس محمد علي الخزاعي الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي، على المكانة المتميزة التي حققها الملتقى الهندسي الخليجي على تعاقب دوراته السابقة.
وقال الخزاعي: "نجح الملتقى في ترسيخ مكانته كمنصة مثالية تجمع قادة الصناعة وصناع القرار والأكاديميين والباحثين والخبراء في القطاع الهندسي على المستوى المحلي والإقليمي، لمناقشة أبرز القضايا والتحديات في القطاع الهندسي، والخروج بحلول وممارسات مبتكرة ومستدامة، فضلًا عن دوره في تعزيز فرص العمل المشترك بين المشاركين واستكشاف آفاق جديدة وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في المجالات الهندسية، والمساهمة في ضمان إيجاد مستقبل أفضل مستدام."
يناقش الملتقى 4 محاور رئيسية تشمل البنية التحتية وأنظمة البناء، الأنظمة الذاتية والروبوتات، الهندسة الحيوية والتقنيات الطبية الحيوية، الأمن السيبراني في النظم الهندسية.

يهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات ونشر المعرفة الهندسية بين الخبراء والمتخصصين في مجالات الهندسة، إلى جانب نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، واستعراض أهم البحوث العلمية والدراسات في المجال، فضلًا عن صقل وتنمية مهارات المهندسين عبر الجلسات الحوارية وأوراق العمل، وتعزيز التواصل بين الشركات والمنظمات والمؤسسات الهندسية على المستوى المحلي والإقليمي.
يستهدف الملتقى الذي يتم تنظيمه على مدار يومي 7،8 فبراير المقبل في فندق انتركونتيننتال بإمارة دبي، شريحة واسعة من الجمهور في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي، والمنظمات غير الحكومية والبيئية، والصناعات الزراعية، وصناعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، إلى جانب المهندسين، ومعاهد البحث العلمي والجامعات، وصانعي السياسات المحليين والدوليين، وشركات تنقية المياه، وشركات تقنيات توفير الطاقة، وشركات الاستشارات والخدمات الهندسية، والمقاولين، وشركات النفط والغاز، وشركات تصنيع وتوريد المعدات الطبية.

وتشمل أجندة الحدث عدداً من الجلسات الحوارية وورش العمل، يقدمها قادة الصناعة والباحثين والمختصين على المستوى المحلي والإقليمي، ومعرض مصاحب مخصص للمؤسسات والشركات من القطاعين الحكومي والخاص لاستعراض المشاريع والأبحاث والخدمات والمنتجات، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم، وعقد اجتماعات ثنائية مع الوفود المشاركة.



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