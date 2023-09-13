(MENAFN
- Your Mind Media ) أعلنت شركة Exness متعددة الأصول عن حجم تداول شهري قياسي بلغ 4.521 تريليون دولار و625626 عميلًا نشطًا لشهر أغسطس.
تأتي هذه النتائج بعد حجم التداول القياسي الذي بلغ 3.91 تريليون دولار في يوليو و571380 عميلًا نشطًا. تُظهِر نتائج أغسطس ارتفاعًا بنسبة 36% في حجم التداول الشهري عن يوليو، وارتفاعًا بنسبة 9.49% في عدد العملاء النشطين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها وسيط فوركس وعقود على الفروقات للمتداولين الأفراد حاجز الـ 4 تريليونات دولار.
ظلت Exness تحطم الأرقام القياسية لحجم التداول باستمرار لأكثر من عامين، كونها أول وسيط عقود على الفروقات للمتداولين الأفراد يتجاوز حدود التريليون دولار وتريليوني دولار و3 تريليونات دولار. تنسب الشركة الفضل في نجاحها المستمر إلى توسعها العالمي والثقة التي غرستها في نفوس عملائها في جميع أنحاء العالم، والتي تؤكدها الزيادة المستمرة في أعداد العملاء النشطين.
قال "داميان بونس"، كبير مسؤولي العملاء لدى Exness: "لقد كان شهرًا استثنائيًا بالنسبة لنا في تحقيق أرقام قياسية في النمو في جميع مناطقنا تقريبًا، ويشمل ذلك كلًا من الأسواق الجديدة والقائمة. وهذه علامة أكيدة على زيادة النمو في الصناعة بأكملها. كان نمو حجم الأصول لدينا يتعلق إلى حدٍ كبير بالسلع، التي تعكس مسائل الاقتصاد الكلي الجارية في الأسواق العالمية. لقد حققنا أحجامًا قياسية في كل من الطاقات والمعادن الثمينة، بل أيضًا، ولأول مرة، حققنا أحجامًا قياسية في عملات الفوركس الثانوية. كانت أحجام تداول العملات الرقمية لدينا قوية، ولكنها لم تحطم أي أرقام قياسية، في حين اتبعت الأسهم والمؤشرات اتجاهات عادية".
Exness وسيط تداول عالمي متعدد الأصول يعتمد في آلية عمله على مزيج فريد من التكنولوجيا المتطورة والأخلاقيات، بحيث يوفر للمتداول سوقًا فريدة متميزة بالإضافة إلى الارتقاء بأداء ومعايير صناعة التداول حول العالم. تتمثل رؤية Exness بتقديم تجربة تداول تتسم بالمصداقية والسهولة التامة، من خلال إضفاء ديناميكية على الأسواق المالية بالطريقة التي يستحقها المتداولون. إن هوية Exness والتزامها بعالمَيِ التكنولوجيا والأخلاق بالإضافة إلى قاعدة عملائها التي تضم أكثر من 600,000 متداول نشط، هي قوة دفع رئيسية للعلامة التجارية العالمية. والآن، وصل حجم التداول الشهري لدى Exness نحو 4.5 تريليون دولار بفضل تركيزها على التوسع الاستراتيجي المطرد نحو مناطق جديدة حول العالم.
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