(MENAFN
- Wood Show Global) في عام 2022، استمر سوق المشاريع في المملكة العربية السعودية بقيمة 55 مليار دولار، مما يدل على زيادة %2.3 في المائة مقارنة بأرقام العام السابق. والأهم من ذلك، أنه يمثل زيادة بنسبة %52 في المائة مقارنة بالمتوسط السنوي على مدى السنوات الخمس السابقة
بينما تمضي المملكة العربية السعودية قدمًا في مشاريعها الضخمة، فإنها تواصل ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية، وتجذب الانتباه والاستثمار من جميع أنحاء العالم و يعد هذا النمو الرائع في سوق المشروع شهادة على تفاني المملكة السعودية
.في أجندة رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد مما يمهد الطريق في النهاية لمستقبل مزدهر ومستدام
مع مشاريع المملكة العربية السعودية الضخمة, يرحب معرض السعودي الدولي للأخشاب بصفته منصة رائدة لمعرض الخشب و الأثاث و مكائن الأخشاب الذي يقام في الفترة من 12 إلى 14 مايو 2024، في قاعة سراج لتنظيم المعارض والمؤتمرات
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