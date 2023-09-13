(MENAFN
- Weber Shandwick) دعت كل من شركة سناب و"غارنييه جرين" هواة التصميم من مستخدمي سناب شات للمشاركة في تقديم أفكار لتصاميم ملهمة لحقيبة التسوق الجديدة من غارنييه، ودعم جهود حماية البيئة، حيث ستتاح لهم فرصة فريدة للمشاركة في حملة لتشجيع التسوق الصديق للبيئة بعنوان "Shop Greener, because Saudi Deserves Green"، والتي تستمر لغاية 27 سبتمبر، بهدف دعم حملة علامة "غارنييه جرين بيوتي" الأخيرة الهادفة لإشراك المجتمعات في المملكة وتشجيع الممارسات المستدامة للعناية بالجمال.
وفي اليوم الوطني السعودي، يمكن للمستخدمين المشاركة في هذه الحملة من خلال استخدام عدسات "جرين بيوتي" حصريًا على سناب شات، من خلال قلب الكاميرا للمشاركة في تجربة تصميم حقيبة التسوق بتقنية الواقع المعزز. ويمكن لخبراء وهواة التصميم عرض مهاراتهم وتقديم تصاميمهم المذهلة عبر @GarnierKSA، حيث سيتم اختيار التصميم الفائز ليزيّن حقيبة التسوق الجديد من غارنييه. وسيتم التواصل مع صاحب/صاحبة التصميم الفائز عبر سناب شات، وعرض بعض خصائص فكرته على حقائب التسوق المادية التي ستتوفر في متاجر باندا.
وسيحصل العملاء على حقيبة تسوّق مجانية عند شراء أي من منتجات غارنييه، فضلًا عن الحصول على استرداد نقدي بقيمة 5 ريال سعودي عن كل عملية شراء من منتجات غارنييه بقيمة 50 ريال، وهم يحملون حقائبهم الخاصة.
وتوضّح هذه الحملة اتجاه العلامات لابتكار أساليب جديدة لطرح القضايا الاجتماعية المهمة، مستفيدة مما يقدمه المستخدمون من محتوى مدعوم بالواقع المعزز عبر منصات مثل سناب شات. وتسعى حملة "غارنييه جرين بيوتي" الأخيرة للاستفادة من تقنيات الواقع المعزز لتشجيع الاستهلاك المستدام لمنتجات العناية بالجمال، بهدف المساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة في المملكة العربية السعودية.
يشار إلى أن الهدف من هذه المسابقة هو تشجيع الشباب على المشاركة في دعم الممارسات المستدامة، بالاستفادة من الانتشار الواسع لمنصة سناب شات التي يبلغ عدد مستخدميها النشطين في السعودية 22 مليون شهريًا، 90% منهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و34 عامًا.
من جانبه، أبدى أحمد وجيه، المدير العام لقسم المنتجات الاستهلاكية في الشرق الأوسط، سعادته بهذه الشراكة، قائلاً: "حرصت غارنييه على مر السنين على تأكيد التزامها الراسخ بدعم جهود المملكة العربية السعودية في الحفاظ على البيئة وتطبيق ممارسات أكثر استدامة في البلاد. ومع الاحتفالات باليوم الوطني يسعدنا تقديم تجربة "الجمال الأخضر" لعدسات الواقع المعزز من سناب شات، والتي تتيح الفرصة للمستخدمين لتصميم حقائب رقمية صديقة للبيئة، وكذلك الحصول على حقيبة مجانية بتصميم محلي من أقرب متجر "بنده"، وبذلك لا يقتصر احتفالنا على اليوم الوطني للمملكة، بل وبمسؤوليتنا المشتركة تجاه مستقبل أخضر و صديق للبيئة."
من جانبها قالت مريم قميحة، المحللة الاستراتيجية للعلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة سناب: "أكد تقريرنا الأخير ’نقلة نوعية مع الواقع المعزز‘ مدى أهمية تجربة الواقع المعزز، حيث يشعر 77% من المستهلكين في السعودية بأن العلامات التجارية أو المنتجات التي توفر هذه التجربة هي أقرب إليهم. ويسعدنا أن نوظف هذه التقنية لدعم جهود غارنييه جرين في الحدّ من الأثر البيئي، ورفع الوعي بالقضايا البيئية المهمة التي يمكن أن تترك أثرًا إيجابيًا ملموسًا. ونأمل بأن يشارك مجتمع سناب شات المتنامي والنشط في السعودية بهذه المبادرة الصديقة للبيئة لمساعدة غارنييه على تمهيد الطريق أمام بناء عالم أكثر استدامة".
يمكن للراغبين بالمشاركة مسح الرمز الآتي للوصول إلى عدسات سناب:
MENAFN13092023004056015512ID1107061141
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