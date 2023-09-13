(MENAFN
- Total Communications)
مجتمع "آرت بي إيه بارت" يدعم الأعمال الانسانية
عبر حملة جمع تبرعات جديدة في دبي
مجموعة من الفنانين العالميين تضم المغني وكاتب الأغاني رونان كيتنغ يشاركون في جمع التبرعات لدبي العطاء واليونيسف في الهند
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 سبتمبر 2023: أعلن مجتمع "آرت بي إيه بارت" (Art be a Part)، وهو مجتمع دولي متنامي من الفنانين مقره دبي، اليوم عن تفاصيل حملة جديدة لجمع التبرعات ستجرى في وقت لاحق من هذا الشهر لمساعدة الأطفال المحرومين ودعم القضايا الانسانية الأخرى.
وكان مجتمع "آرت بي إيه بارت" قد تأسس قبل 12 شهراً، وسيقيم ثاني حفل عشاء سنوي ومزاد فني في 29 سبتمبر لجمع التبرعات لدبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في الهند.
هذا وقد قامت مجموعة من الفنانين المنضمين إلى مجتمع "آرت بي إيه بارت" من الإمارات العربية المتحدة والهند وتشيلي والاكوادور وجنوب افريقيا والمانيا وإيران وايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا بعرض أعمالهم الفنية والمساهمة في المزاد الذي سيقام في فندق تاج دبي في منطقة الخليج التجاري (بزنيس بي).
كما يدعم الفعالية المغني ومؤلف الأغاني رونان كيتنغ الذي باع أكثر من 20 مليون اسطوانة في جميع أنحاء العالم، بصفته فناناً وشخصية بارزة ونشطة في الأعمال الخيرية.
وفي هذا الإطار، قالت الناشطة الخيرية والفنانة مِدها ناندا، مؤسِسِة مجتمع "آرت بي إيه بارت" : "بعد بدايتنا الناجحة في العام الماضي، يسرنا التعبير عن شكرنا وامتناننا بالترحيب بالعديد من الفنانين الجدد الذين كانوا جميعاً متحمسين للانضمام إلينا مرة أخرى في دعم دبي العطاء ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في الهند، من خلال أعمالهم الفنية الرائعة.
وأضافت: "نحن نبني شبكة عالمية تجمع الفنانين الموهوبين والمتمرسين من جميع الجنسيات والثقافات، ونوفر منصة لأولئك الذين يتطلعون إلى المساهمة في قضية هي الأقرب إلى قلوبهم."
وقالت آمال الرضا، رئيس إدارة علاقات المانحين والشراكات في دبي العطاء: "هناك حاجة ملحة بالنسبة لنا لإحياء ثقافة الفن في بلادنا، ومنصات مثل ’آرت بي إيه بارت‘ تؤدي دوراً هاماً في عرض مواهب الفنانين من جميع أنحاء العالم والمساهمة في تطوير الحركة الفنية، مع استخدام الوسائط الإبداعية أيضاً لتسليط الضوء على القضايا التي تحتاج إلى اهتمامنا وعملنا على الصعيد العالمي. نحن ممتنون لمجتمع ’آرت بي إيه بارت‘ لتعاونهم ودعمهم للسنة الثانية على التوالي ومساعدتنا في تعزيز مهمتنا من خلال هذه المبادرة الفريدة."
بدورها قالت فيروز تقي الدين، رئيسة قسم الشراكات وتعبئة الموارد في مكتب اليونيسف بمنطقة الخليج في دبي: "تؤدي مثل هذه الشراكات دوراً حاسماً في مساعدة اليونيسف على تحقيق أهدافها المهمة وفي مساعدة الأطفال الذين يواجهون أصعب الظروف على مستوى العالم".
وأضافت: " تقدر اليونيسف دعم مجتمع ’آرت بي إيه بارت‘ المتواصل من خلال توحيد الفنانين وفاعلي الخير وأفراد المجتمع، ويمكن لهذه المبادرة أن تحدث تأثيراً إيجابياً وتساهم في جهود اليونيسف في تحسين حياة كل طفل في الهند."
من جهته، قال ريتشارد بييتون، رئيس الشراكات وتعبئة الموارد في اليونيسف في الهند: "تعتمد اليونيسف بالكامل على الدعم التطوعي والتبرعات لمساعدتنا في حماية الأطفال ومنحهم الفرصة لتحقيق أحلامهم".
وأضاف: "نحن ممتنون لتلقي دعم من الشخصيات المناصرة للأطفال مثل مِدها ناندا، والذين بفضل مساندتهم سنتمكن من الاستمرار في تعزيز حياة الأطفال وتوفير فرص جديدة لهم في جميع أنحاء الهند".
وسيرحب المستشار الفني نيل شوكلا بضيوف معرض الأعمال الفنية عند وصولهم لحضور حفل العشاء السنوي والمزاد الفني. وتضم قائمة الفنانين الحضور كل من الفنان الأمريكي مايكل ستاينبريك، الذي أعادت لوحاته الحياة إلى مشاهد الشوارع المزدحمة في مدينة نيويورك، والفنانة أكشيتا لاد المولودة في مومباي والمقيمة الآن في دبي حيث تدرس في معهد لوتس التعليمي المرموق، والخطاطة الإيرانية حبيبة موسوي.
وبعد المزاد، ستبلغ الأمسية ذروتها بأداء رونان كيتنغ، الذي عُرضت أغنيته المنفردة العالمية "When You Say Nothing At All" في فيلم "Notting Hill". ويعد عضو فرقة بويزون السابق ناشطاً خيرياً لمؤسسة ماري كيتينغ فاونديشن، والتي سميت على اسم والدته.
انتهى
MENAFN13092023003978010488ID1107061136