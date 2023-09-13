(MENAFN
- Mofpresscenter) الكويت - 12 سبتمبر 2023: اختتمت اليوم أعمال اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الكويتية الهنغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، والتي عقدت بدولة الكويت خلال الفترة من 11 حتى 12 سبتمبر 2023، حيث ترأس الجانب الكويتي سعادة وكيل وزارة المالية السيدة/ أسيل السعد المنيفي، فیما ترأس الجانب الهنغاري معالي وزير الدولة ونائب وزير الدفاع السيد/ تاماش فارجا، والتي تأتي استكمالاً لجهود كلا البلدين نحو تعزيز العلاقات الثنائية بما يعود بالمنفعة المشتركة والمتبادلة لكلا البلدين الصديقين.
وتم خلال الاجتماعات التوقيع على محضر الدورة الرابعة للجنة الكويتية الهنغارية المشتركة وذلك تتويجاً لما تم الاتفاق عليه بين البلدين الصديقين، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك ومن أهمها الشؤون التجارية، والمالية، وفي مجال إدارة المياه وفي مجال البحث العلمي والعلوم ذات الصلة بالطاقة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التعاون بين القطاعين الخاص والعام، والذي يأتي في ظل الرغبة الجادة من كلا البلدين للخروج بنتائج ترتقي لتطلعات قيادة كلا البلدين.
وفي كلمة لها قالت سعادة وكيل وزارة المالية السيدة/ أسيل سليمان المنيفي "أن اجتماع اللجنة الكويتية الهنغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني المنعقد اليوم وللمرة الرابعة خلال 10 سنوات يعكس الرغبة الصادقة والاهتمام المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، حيث تم من خلاله بحث كيفية استفادة دولة الكويت لعدد من القطاعات التي تمتلك بها هنغاريا تجربة وخبرات بشرية تمكنها من المساهمة بتنفيذ عدد من الخطط والمشاريع التنموية" واختتمت وكيل وزارة المالية كلمتها قائلةً "أدعوا الجهات في كلا البلدين إلى أهمية استمرار العمل ووضع إطار وجدول زمني لترجمة مضامين ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة المشتركة".
ومن الجدير بالذكر، شارك في الاجتماعات الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية في وزارة المالية السيد/ طلال نمش النمش، سعادة سفير هنغاريا لدى دولة الكويت السيد/ أندراس سابو، بالإضافة إلى عدد من مسئولي وممثلي الوزارات المختصة والهيئات والمؤسسات المعنية في دولة الكويت.
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