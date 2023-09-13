نزيف فاستسقاء فوفاة لولا تدخل جراح مخ سعودي

(MENAFN
- Epress release) الرياض
نجح أطباء المخ والاعصاب بمحافظة الطائف (غرب السعودية) من إنقاذ حياة مريض عانى من نزيف مفاجئ بالمخيخ من خلال تدخل جراحي استغرق 3 ساعات.
وأكدت الصحة السعودية أن أطباء المخ والأعصاب بمجمع الملك فيصل الطبي تمكنوا الأحد 10 سبتمبر من إنقاذ حياة مريض أصابه نزيف مفاجئ بالمخيخ أدى إلى استسقاء حاد كاد أن يودِي بحياته، حيث حضر إلى قسم الطوارئ وهو يعاني صداع شديد وقيء متكرر وارتفاع شديد بضغط الدم.
أظهرت الفحوصات والأشعة المقطعية نزيف حاد بالفص الأيمن بالمخيخ (ما يقارب 32 سم مكعب) مع وجود استسقاء بالمخ، وعلى الفور اتخذ الفريق الطبي قرارًا بإجراء تدخل جراحي لتركيب مصرف خارجي لبطينات المخ مع إيقاف كامل للنزيف داخل المخيخ.
وبينت الصحة السعودية أن هذا الإجراء يعتبر علاج جذري لمثل هذه الحالات، حيث يعود المصرف الطبيعي للعمل بصورة طبيعية دون الحاجة لتركيب صمام دائم أو حدوث فتق مميت ناشئ عن النزيف.
بعد العملية تم نقل المريض لقسم العناية المركزة للمتابعة من قبل الأطباء ومختصي التمريض لحين استقرار الحالة وخروجها من المستشفى.
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