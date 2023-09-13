«شؤون الوطني»: بطاقة الهوية تتيح للناخب التصويت من أي مقر

أكدت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن بطاقة الهوية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، تشكّل الأساس الذي يعتمد عليه عمل نظام التصويت الإلكتروني بداخل المراكز الانتخابية المخصص لاستقبال الناخبين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، حيث تعتبر الوثيقة الوحيدة التي تخول أعضاء الهيئات الانتخابية ممارسة حقهم بالانتخاب في أيام التصويت المبكر ويوم الانتخاب من أي مقر انتخابي على مستوي الدولة.

وأوضحت أن نظام التصويت تم ربطة بقاعدة بيانات مركزية للهيئات الانتخابية تعمل عند إدخال الناخب لبطاقة هويته على إظهار أعضاء هيئته الانتخابية فقط، بغض النظر عن المقر الانتخابي المتواجد فيه على مستوى الدولة، فعلى سبيل المثال أذا كان الناخب عضو عن الهيئة الانتخابية التي تمثل إمارة أبوظبي، وكان في يوم التصويت، متواجداً في المقر الانتخابي لإمارة دبي، فان النظام سيظهر له فور إدخاله لبطاقة هويته أسماء المرشحين لإمارة ابوظبي التي يتبع لها فقط، دون مرشحي إمارة دبي المتواجد فيها.

وحددت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، 9 مراكز للاقتراع خلال فترة الانتخاب المبكر يتم رفعها إلى 24 مركزا للاقتراع في يوم الانتخاب الرئيسي، وذلك بعد إضافة 15 مركزاً.

ونوهت الوزارة بأن عملية التصويت ستتم من خلال عدد من الخطوات الرئيسية، بداية من وصول الناخب إلى مقر الهيئة الانتخابية، وتأكد لجنة المقر من حملة لبطاقة الهوية الإماراتية، مروراً بإدخال بطاقة الهوية في جهاز القارئ الإلكتروني، واختيار المرشح، والتأكيد على الاختيار، لإرساله إلى قاعدة البيانات المركزية الخاصة بنظام التصويت.



وبينت بأن النظام الالكتروني، يمكن الناخب من ممارسة عملية التصويت بطريقتين، الأولى من خلال إدخال رقم المرشح، أو من خلال الضغط على صورته على الشاشة، لينقل نظام التصويت الناخب بعد ذلك إلى خانة تأكيد رقم أو صورة المرشح الذي قام باختياره.

وأوضحت أن النظام يتيح للناخب خاصية التعديل على خيار التصويت إذا ما تبين له أن اختياره لم يكن خياره الذي يرغب به، بحيث يتمكن من إعادة إدخال معلومات المرشح من جديد، ثم ينتقل بعد ذلك وكخطوة أخيرة للضغط على خيار تصويت لتتم العملية بنجاح.

كما دعت اللجنة الوطنية للانتخابات المواطنين كافة للتحقق من ورود أسمائهم ضمن قوائم الهيئات الانتخابية، ليتمكنوا من ممارسة حقهم بالتصويت يوم الاقتراع، وذلك من خلال زيارتهم لموقع اللجنة الإلكتروني أو عبر الاتصال بمركز اتصال اللجنة الوطنية للانتخابات أو من خلال التطبيق الالكتروني الذكي الخاصة باللجنة.