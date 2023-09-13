1.4 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في جلسة منتصف الأسبوع



استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.4 مليار درهم في ختام تعاملات، اليوم، مع تصدر سهمي "العالمية القابضة" و"الإمارات دبي الوطني" قائمة الأكثر نشاطاً.

وتوزعت السيولة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و282.1 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 298.1 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 23.7 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.536 تريليون درهم بنهاية جلسة، اليوم، موزعة بواقع 2.849 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و686.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنسبة 0.23% إلى مستوى 9453.25 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" رابحاً نحو 0.06% عند مستوى 9755.1 نقطة، وبلغ مؤشر سوق دبي العام مستوى 4050.64 نقطة.

واستحوذ سهم "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 216.35 مليون درهم وأقفل مرتفعاً بنسبة 0.07% عند 401.2 درهم، تلاه سهم "ملتيبلاي" جاذباً نحو 131.6 مليون درهم ووصل إلى 4.1 درهم بمكاسب 0.49%، ثم سهم "الفا ظبي" بسيولة 101.1 مليون درهم ووصل إلى مستوى 19.9 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر سهم "الإمارات دبي الوطني" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 100.8 مليون درهم وأغلق عند 17.05 درهم، تلاه سهم "إعمار العقارية" جاذباً نحو 53.02 مليون درهم ووصل إلى 7.06 درهم، ثم سهم "مصرف عجمان" بسيولة 24.4 مليون درهم وارتفع بنسبة 0.86% إلى 2.33 درهم.