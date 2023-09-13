ارتفاع التضخم في أمريكا للشهر الثاني إلى 3.7% في أغسطس

قفز مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على أساس سنوي مدفوعاً بصعود أسعار البنزين، كما ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي يتابعه بنك الاحتياطي الفيدرالي والأسواق.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس 3.7% على أساس سنوي، فيما صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 4.3% على أساس سنوي.

تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي إلى 3.7% مقابل 3.2% في يوليو.. وجاءت القراءة أعلى من التوقعات البالغة 3.6%

ويغذي ارتفاع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة، التكهنات بتوجه الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

ورفع مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الأساسي باجتماعهم في يوليو إلى نطاق 5% إلى 5.25%، وهو أعلى مستوى له في 22 عاماً، بعد أن أبقى صناع السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو، في إطار الجهود الرامية إلى إبطاء وتيرة حملة التشديد النقدي التي شنها البنك.

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، خلال الاجتماع السنوي للبنك المركزي الأمريكي في مدينة جاكسون هول مطلع الشهر الجاري، أن المسؤولين لم ينتهوا مع محاربة التضخم، وأنهم قد يقرون زيادات أخرى لأسعار الفائدة إذا لم يتباطأ الاقتصاد ويتراجع معدل التضخم.