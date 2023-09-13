Wednesday, 13 September 2023 04:55 GMT

صدور ارادة ملكية سامية

9/13/2023 9:14:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدرت الارادة الملكية السامية بتعيين الدكتور علي البياضي العجارمة والدكتور أيمن عبدالله سليمان أعضاء متفرغين في مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN13092023000208011052ID1107060859

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث