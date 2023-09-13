صدور ارادة ملكية سامية
التاريخ
9/13/2023 9:14:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدرت الارادة الملكية السامية بتعيين الدكتور علي البياضي العجارمة والدكتور أيمن عبدالله سليمان أعضاء متفرغين في مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
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