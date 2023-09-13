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تغيّر كبير.. كشف سر حول تصنيع آيفون 15

9/13/2023 9:14:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- منذ أن بدأت أبل في إنتاج هواتفها الذكية ((آيفون))، دائما كانت تحمل علامة ((صنع في الصين))، تلك الكتابة في أسفل ظهر الجهاز وعلى العلبة، شعار تصميم الجهاز في الولايات المتحدة الأمريكية وتجميعه في الصين، ولكن لأول مرة في تاريخ أبل ومع نزول iPhone 15، لن تكون كل الأجهزة مصنعة في الصين، وستحمل العديد من أجهزة آيفون علامة ((صنع في الهند)).
وبحسب تقرير عن ((بلومبرغ))، تعتزم أبل طرح أجهزة آيفون 15 المصنعة في الهند مع دفعتها الأولى في الأسواق بنهاية ايلول الجاري، في الأسواق العالمية جنباً إلى جنب مع الأجهزة المصنعة في الصين.


وستخرج الأجهزة المصنعة في الهند من مصنع ((فوكس كون)) في جنوب ولاية تاميل نادو الهندية، وهي خطة أمريكية في إطار توسيع قاعدة مصنعينها لتجنيب أجهزتها أية خلافات مستقبلية مع الصين، قد تؤدي لتضييق الخناق على صناعة آيفون.

البيان


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