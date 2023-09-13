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شاهد.. لاعب إماراتي يسجل هدفا خياليا ويصدم حارس باريس سان جيرمان

9/13/2023 9:14:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحرز لاعب منتخب الإمارات علي سالمين هدفا خياليا ضد كيلور نافاس حارس منتخب كوستاريكا وفريق باريس سان جيرمان.
وجاء الهدف الثالث لمنتخب "الأبيض" بطريقة رائعة، بعدما باغت لاعب الوصل سالمين حارس المرمى نافاس بتسديدة بعيدة المدى، عند الدقيقة 38 من زمن المباراة، ولم يتمكن قائد الفريق الكوستاريكي من التصدي لها.

وتغلب المنتخب الإماراتي على نظيره منتخب كوستاريكا، بنتيجة 4-1، في مباراة ودية، أقيمت مساء الثلاثاء، في ختام معسكر الأبيض في كرواتيا.
وحملت رباعية الإمارات توقيع كل من يحيى الغساني (هدفين)، كايو وعلي سالمين فيما سجل خوليو كاسكانتي هدف كوستاريكا الوحيد..
وتأتي هذه المباراة ضمن الخطة الاستعدادية للمنتخب الإماراتي تحضيرا للمشاركة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، وأيضا للمشاركة في كأس آسيا 2023، والتي تقام مطلع العام المقبل في قطر

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