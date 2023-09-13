وتغلب المنتخب الإماراتي على نظيره منتخب كوستاريكا، بنتيجة 4-1، في مباراة ودية، أقيمت مساء الثلاثاء، في ختام معسكر الأبيض في كرواتيا.

وحملت رباعية الإمارات توقيع كل من يحيى الغساني (هدفين)، كايو وعلي سالمين فيما سجل خوليو كاسكانتي هدف كوستاريكا الوحيد..

وتأتي هذه المباراة ضمن الخطة الاستعدادية للمنتخب الإماراتي تحضيرا للمشاركة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، وأيضا للمشاركة في كأس آسيا 2023، والتي تقام مطلع العام المقبل في قطر

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