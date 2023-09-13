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عموتة : لم يحالفنا الحظ ولا نزال بحاجة للوقت

9/13/2023 9:14:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد المغربي الحسين عموتة مدرب المنتخب الأردني، أن التجمع الحالي أقيم وسط ظروف صعبة، خاصة مع السفر الطويل والتنقل بين دولتين، إلى جانب تأخر التحاق المحترفين بالخارج وعدم اكتمال الصفوف، حتى التدريب الأخير قبل مواجهة النرويج التي خسرها النشامى (6-0).
وقال عموتة في تصريحات صحفية عقب خسارة منتخب الأردن وديا أمام أذربيجان (1-2): "افتقدنا التركيز والقوة البدنية في المواجهة الأولى أمام منتخب قوي وصلب مثل النرويج".
وأكمل: "نجحنا في إعادة التوازن للفريق بتوقيت قياسي رغم خوض تدريبين فقط في العاصمة باكو وعدد من المحاضرات لتحليل الأداء.. ظهرنا بصورة جيدة أمام أذربيجان على المستوى البدني والتكتيكي، ولم يحالفنا الحظ لترجمة الأفضلية وتحقيق نتيجة إيجابية".
وأوضح عموتة: "لقد أظهر لاعبو المنتخب الأردني حماسا وتركيزا عاليا أمام أذربيجان، ومنحنا الفرصة للعديد من الأسماء أمام أذربيجان للوقوف على جاهزيتهم ومستواهم، فيما فضلنا إراحة موسى التعمري بعد تعرضه لإصابة طفيفة في اللقاء الأول".
وختم مدرب المنتخب الأردني حديثه: "لا نزال بحاجة للوقت من أجل نقل أفكارنا الفنية والتكتيكية للاعبين، والاستقرار على الخيارات الأمثل.. الفترة المقبلة ستشهد وضع الاستراتيجية المناسبة، لتصحيح الأخطاء وتعزيز نقاط القوة قبيل خوض البطولة الرباعية".

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