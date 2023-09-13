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طلبة الطب في مؤتة يشكون من نظام الدراسة ويطالبون بتعديله

9/13/2023 9:14:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شكا طلبة الطب في جامعة مؤتة من نظام الدراسة في كلية الطب البشري بالجامعة.
وقالوا في أحاديث منفصلة لـ"الوكيل الإخباري"، إن نظام السيستمات" المعمول به حاليا في الجامعة مختلف تماما عن باقي الجامعات التي تدرس الطب، مطالبين بتعديله ليساوي باقي كليات الطب بالجامعات.
وأضافوا أن هذا النظام يبدأ من منتصف السنة الثانية ويستمر حتى نهاية السنة الثالثة، حيث يدرس الطالب فيه جزء محدد من جسم الإنسان (موديول) بواقع 5-60 محاضرة لكل (موديول) والتقدم مباشرة بعد الانتهاء من شرحه لامتحان منتصف الفصل (الميد) والامتحان العملي (اللاب)، لافتين إلى أن مشكلة هذا النظام هو عدم اتساع الوقت أمامهم لدراسة الكم الهائل من المحاضرات.
وتابعوا أنه بعد هذا الامتحان يتم البدء بشرح (الموديول) الذي يليه بنفس الآلية وبعد مرور شهرين يتقدم الطالب مرة أخرى للامتحانات النهائية في جميع الموديولات بواقع أقصاه 4 أيام لكل (موديول) بنفس المادة التي تقدم بها لامتحان منتصف الفصل (الميد) دون زيادة أو نقصان مما يشكل ضغطا كبيرا على الطلاب.
وأشار الطلبة إلى أن هذا النظام يؤثر على تحصيلهم الأكاديمي ويضعهم تحت الضغط وقلة الوقت مما يؤثر على قدرتهم في التعامل مع الكم الهائل من المعلومات والمراجع التي درسوها.
وطالبوا بتعديل نظام الدراسة الحالي ليكون كما هو معمول به في باقي كليات الطب بالجامعات الأخرى.

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